طيران الجيش ينفذ ضربة جوية ضد داعش الإرهابي في سامراء



أعلنت قيادة العمليات المشتركة, الثلاثاء، تنفيذ ضربة جوية ضد مضافات عصابات داعش الإرهابية في سامراء

. وقال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي، إن"طيران الجيش نفذ صباح اليوم ضربة جوية ضد مضافات تواجدت فيها داعش في سامراء" مؤكداً "عودة الطائرات إلى قواعدها سالمة بعد تنفيذ الضربة".

وأضاف أن"الضربة الجوية أسفرت عن تدمير زورقين لعصابات داعش الإرهابية"، لافتاً إلى أن " الشرطة الاتحادية وضمن قاطع المقر المسيطر في كركوك تمكن اللواء 18 ضمن الفرقة الخامسة من العثور على مضافتين وتدميرهما بالكامل مع معدات عسكرية وأرزاق في منطقة المحمودية بكركوك