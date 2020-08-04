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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 04 آب 2020 10:54 ص

استيراد 650 ميغا واط لرفع ساعات التجهيز بالكهرباء

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أعلنت وزارة الكهرباء، الثلاثاء، استيراد 650 ميغا واط لرفع ساعات التجهيز، مؤكدة أنها ستعبر الأزمة خلال الأيام المقبلة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى العبادي، إن "الوزارة ذهبت باتجاه شركة "كارل" لاستيراد طاقة ما يقارب 450 ميغا واط، على أن تدفع هذه الطاقة من خلال خطوط خورمالة – كركوك، ومن ثم تذهب إلى بغداد ومحافظات الفرات الأوسط".

وأشار إلى أن "استيراد طاقة 200 ميغا واط من الجانب التركي تدفع من خلال خطوط سلوبي - فايدا - محطة سد الموصل لتصريفها إلى المحافظات الشمالية"، مبيناً أنه "ما زال التباحث مستمراً لربط الطاقة مع الجانب التركي".

وأوضح العبادي أن "هنالك عدة عوامل أثرت بشكل مباشر في تراجع تجهيز الطاقة الكهربائية في مقدمتها ارتفاع درجات الحرارة التي أثرت في محطات التوليد"، لافتاً إلى أن "انخفاض درجات الحرارة أسهم في ارتفاع الانتاج في الوحدات التوليدية ، فضلاً عن تمكن ملاكاتنا من إدخال محطات توليدية جديدية، واستطعنا النهوض بالإنتاج 18 ألفاً و600 بعد أن تراجع إلى 16 ألفاً و250".

وكانت لجنة الطاقة النيابية، قد حددت في وقت سابق، أسباب تراجع ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية في العاصمة بغداد، وقال عضو لجنة الطاقة النيابية أمجد العقابي: إن"أسباب انقطاع الكهرباء تعود إلى الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وعدم تخصيص الأموال لوزارة الكهرباء، ما أثر في صيانة المحطات الإنتاجية"، لافتاً إلى أن "400 إلى 450 محولة كهربائية تعرضت للتلف والعطب في بغداد ،ولا توجد سيولة مادية لشراء بدائل عنها أو إصلاحها



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