مسلحون يستهدفون منزل ناشط مدني بقاذفة وسط ميسان

أفاد مصدر أمني في محافظة ميسان، اليوم الثلاثاء، باستهداف منزل ناشط مدني بصاروخ قاذفة وإطلاقات نارية وسط المحافظة.



وقال المصدر في تصريح له ، إن "مسلحين أقدموا صباح اليوم، على استهداف منزل ناشط مدني بصاروخ قاذفة (آر بي جي) ورشقات إطلاق نار من سلاح (بي كي سي) في مركز مدينة العمارة".



وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الاستهداف لم يسفر عن خسائر بشرية، لكنه أدى إلى حدوث أضرار مادية في المنزل".



