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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 04 آب 2020 10:43 ص

متنبئ جوي يتوقع انخفاضا واضحا بدرجات الحرارة طيلة آب الجاري

درجات الحرارة
توقع المتنبئ الجوي صادق عطية، أن تشهد الايام المقبلة من الشهر الحالي انخفاضاً في درجات الحرارة.
وقال عطية في صفحته على الفيسبوك، إن “مبشرات آب خلال الايام القادمة من ناحية درجات الحرارة تبشر بخير بسب اندفاع أخاديد باردة في الطبقات العليا من الجو تعمل على خفض درجة الحرارة السطحية لتكون أقل من معدلاتها اليومية وأجواء صيفية اعتيادية.
وأضاف عطية أنه “تستمر للثلث الاخير من شهر آب باذن الله وهذا سيكون واضحا في الثلث الثاني من الشهر أي بعد يوم 10/8
وأشار إلى أنه “لا يستبعد هطولات مطريه في بعض الاماكن من البلاد سنعلن عنها في حينها إن ثبتت التوقعات.
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