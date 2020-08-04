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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 04 آب 2020 10:37 ص

مقتل وإصابة 14 شخصاً بانفجار جديد في مشهد الإيرانية

انفجار
قُتل شخص وأصيب 13 آخرين بانفجار أحد خزانات مصنع للمواد الغذائية قرب مدينة مشهد شمال شرقي إيران.

وقالت دائرة الطوارئ في مدينة جناران قرب مدينة مشهد، إن "انفجاراً وقع في أحد خزانات مصنع لإنتاج المواد الغذائية في المدينة، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 13 آخرين بجروح"، وفقاً لما ذكره موقع "روسيا اليوم" اليوم الإثنين.

وقال رئيس مديرية الصناعية في محافظة جناران بخشعلي بياتي، إن "التحقيقات الأولية تشير إلى أن سبب الانفجار هو عدم إغلاق باب خزان المواد الأولية، ما أدى إلى انسكاب المواد المنصهرة خارج الخزان".
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