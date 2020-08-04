خبير يكشف عن الطرق القانونية لحل مجلس النواب

أكد الخبير القانوني علي التميمي،الامكانية القانونية لرئيسي الوزراء والجمهورية بحل مجلس النواب بعد تصويت ثلثي اعضاء المجلس.



وقال التميمي " ان “المادة ٦٤ من الدستور أولا كانت صريحة في حل البرلمان الذي يكون بطريقتين أما بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه بناء على طلب من ثلث أعضاء المجلس و طريقة الحل الثانية فتكون بطلب من رئيس مجلس الوزراء وموافقة رئيس الجمهورية”، لافتا الى ان “نص القانون لم يذكر اي تفاصيل حول أسباب الحل إنما جاء النص مطلقا ولا اجتهاد في مورد النص.



واضاف ان “الرقابة على البرلمان من السلطة التنفيذية مبدأ متبع في كل دول العالم مثل بريطانيا وجنوب أفريقيا حيث أن حل البرلمان من

السلطة التنفيذية هو مبدأ متبع من باب الموازنة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية حيث تتيح لرئيس الوزراء حل البرلمان بقرار مشترك مع رئيس الجمهورية”، مبينا ان “الدليل على صلاحية رئيسي الجمهورية والوزراء على حل البرلمان وفق الدستور العراقي هو الدعوة لانتخابات مبكرة حيث لو لم يكن ذلك لجعل المشرع هذه الدعوة بيد رئيس البرلمان وليس رئيس الجمهورية لكن المشرع جعلها بيد رئيس الجمهورية وهو من حل البرلمان بمرسوم.