عبد الوهاب الساعدي يكشف حقيقة محاولة اغتياله

نفى رئيس جهاز مكافحة الإرهاب عبد الوهاب الساعدي، تعرضه إلى محاولة اغتيال في مناطق أطراف العاصمة بغداد.



وقال الساعدي في تصريح صحفي، إن "الأنباء التي تحدثت حول محاولة استهدافي عارية عن الصحة تماما"، مؤكداً أنه "ليست هناك أي محاولة لاستهدافه".



يذكر أن بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداولت خبراً مفاده، "أن موكب رئيس جهاز مكافحة الإرهاب تعرض لمحاولة استهداف في أطراف بغداد".