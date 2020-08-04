التخطيط النيابية: الرئاسات انشغلت بموعد الانتخابات ونسيت متطلباتها

دعت لجنة التخطيط الاستراتيجي النيابية، ، الرئاسات المختلفة بشأن موعد الانتخابات المبكرة والابكر الى اكمال هيكلية مفوضية الانتخابات وتمرير القوانين للتخطيط لانتخابات حرة بعيدة عن التدخلات ومن دون معرقلات.



وقال عضو لجنة التخطيط النيابية محمد البلداوي ان “المتضادين في الرئاسات اختلفوا فيما بين انتخابات مبكرة وابكر من دون النظر بالهيكلية الخاصة بالمفوضية والقوانين وعمل المكاتب في المحافظات والضغوطات السياسية.

واضاف ان “المفوضية بحاجة الى اعادة هيكلية وتوفير متطلباتها من الاجهزة والموظفين فضلا عن حاجتها الى تمرير بعض القوانين المختلف عليها في المجلس”، مبينا ان :الرئاستين كان عليهما توفير متطلبات الانتخابات والعمل عليها بدل الانشغال بين الانتخابات المبكرة والابكر.

واوضح البلداوي ان “هناك ضغوطات سياسية تعيق التخطيط لانتخابات حرة وشفافة يجب انهائها وصل الحال بها حتى بألية الترشيح والسماح للشخصيات بالترشح.