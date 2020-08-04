نائب: هناك أجندات خبيثة لمنع العراق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الحيوانية والزراعية

أكد رئيس لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية سلام الشمري وجود اجندات خبيثة داخليا وخارجيا لمنع العراق من الاكتفاء الذاتي من المنتجات الحيوانية والزراعية.



وقال في بيان صحفي:بعد ان شهدنا خلال الفترة الماضية سلسلة الحرائق التي طالت اراض شاسعة من الحنطة والشعير بفعل فاعل وباجندات واضحة عادت هذه المرة نحو مزارع الاسماك .



واضاف الشمري ان ‏مجهولين القوا مواد سامة تسببت بنفوق مئات الأطنان من الأسماك في النهر الثالث المصب العام بالقرب من محافظة الديوانية.



وجدد مطالبته الجهات المعنية بتعزيز اجراءاتها الخاصة بحماية المنتج المحلي الحيواني والزراعي في ظل عدم رغبة البعض داخليا وخارجيا وصول العراق للاكتفاء الذاتي وتصدير الفائض منه .



وشدد الشمري على ان حماية المنتج المحلي لاتتوقف على التشريعات والقوانين فقط وانما ايضا توفير الوسائل المناسبة لحمايته من عبث السراق والفاسدين الذين لايهمهم سوى ملء جيوبهم من السحت الحرام دون النظر لمصلحة البلد وشعبه.