بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الثلاثاء, 04 آب 2020
آخر الأخبار
مصدر: الكاظمي طمأن المجمع الفقهي بعدم تخليه عن المعتقلين المظلومين رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة إجراء انتخابات مبكرة ويعدها استحقاقاً وطنياً افرزه الحراك الشعبي منظمة دولية تكشف عن مضمون رسائل مسربة بشأن السجون الإيرانية وتفاقم أزمة كورونا العفو الدولية تحذر من احتمال إعدام إيران لكردي بتهمة التجسس ترامب: إرسال القوات إلى الشرق الأوسط أكبر خطأ ارتكبته أمريكا الحرس الثوري الإيراني يقصف مواقع كردية على الحدود العراقية الكاظمي للصبي ضحية التعذيب: أشعر بالحزن.. وترحيب شعبي بذلك اللقاء مقتل وإصابة 14 شخصاً بانفجار جديد في مشهد الإيرانية عبد الوهاب الساعدي يكشف حقيقة محاولة اغتياله مقتل 15 مسلحا عراقياً من ميليشيا موالية لإيران بقصف في سوريا
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 04 آب 2020 10:07 ص

مقتل 15 مسلحا عراقياً من ميليشيا موالية لإيران بقصف في سوريا

قصف
قُتل 15 مسلحا ينتمون إلى ميليشيات موالية لإيران، في قصف جوي على مواقع عدة من ريف البوكمال شرقي سوريا، صباح اليوم الثلاثاء.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن المسلحين القتلى من جنسية عراقية، مشيرا إلى أنهم قضوا خلال قصف "طائرات مجهولة" فجرا، استهدفت مواقع لقوات إيرانية وميليشيات موالية لها.

ووفقا لمصادر المرصد، فإن آليات عسكرية تابعة لتلك القوات نقلت قتلى وجرحى إلى داخل الأراضي العراقية عقب الضربات، كما استنفرت القوات الإيرانية داخل البوكمال.
وأكدت إسرائيل، أن سلاحها الجوي استهدف مواقع للجيش السوري في جنوب سوريا.

وقال بيان للجيش الإسرائيلي، إن طائرات ومروحيات حربية ضربت أهدافا تابعة للجيش السوري تشمل مواقع استطلاع وجمع معلومات ومدافع مضادة للطائرات.

البيان قال أيضا إن الغارات جاءت ردا على عملية زرع عبوات ناسفة تم إحباطها في جنوب هضبة الجولان، وهي العملية التي أسفرت، وفق الجيش الإسرائيلي، عن إصابة 4 مسلحين شاركوا بها.
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
c1dd0687-0d4a-43dc-bf9d-c789a7f91dce_16x9_1200x676

مصدر: الكاظمي طمأن المجمع الفقهي بعدم تخليه عن المعتقلين المظلومين 04 آب 2020 01:19 م

maxresdefault (3)

رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة إجراء انتخابات مبكرة ويعدها استحقاقاً وطنياً افرزه الحراك الشعبي 04 آب 2020 01:16 م

انتخابات-العراق

اتجاه سياسي لتقسيم المحافظة الكبيرة لثلاث دوائر انتخابية والصغيرة لدائرتين 04 آب 2020 12:46 م

لجنة الامن النيابية

لجنة الأمن والدفاع البرلمانية تقرر استصافة وزير الداخلية لهذا السبب 04 آب 2020 12:42 م

قصف

الحرس الثوري الإيراني يقصف مواقع كردية على الحدود العراقية 04 آب 2020 11:45 ص

resizer (4)

ثلاثة شروط يجب توفرها قبل إجراء الانتخابات المبكرة 04 آب 2020 11:04 ص

علي التميمي

خبير يكشف عن الطرق القانونية لحل مجلس النواب 04 آب 2020 10:30 ص

عبد الوهاب الساعدي

عبد الوهاب الساعدي يكشف حقيقة محاولة اغتياله 04 آب 2020 10:29 ص

التعليقات