إقبال : المشاركة الشعبية بالانتخابات المقبلة ستمنع التزوير وتحقق النجاح

أكد رئيس تحالف المناطق المحررة النائب محمد اقبال، ، ان نجاح الانتخابات النيابية المبكرة مرهونة بالمشاركة الشعبية لمنع تزوير نتائجها، مبينا ان تلك الانتخابات تعد محطة انتقال في الواقع السياسي.



وقال اقبال في تغريدة ان"الانتخابات القادمة ليست كالوجبات السريعة التي تعود طعمها من احترف التزوير والسرقة هي محطة انتقال في الواقع السياسي نجاحها مرهون بنزاهتها ونزاهتها مرهونة ببطاقة بايومترية وباشراف دولي حقيقي وقبل ذلك كله والاهم المشاركة الواسعة التي تضيّق على المزورين وتلفظهم خارج العملية السياسية.