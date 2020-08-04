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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 04 آب 2020 10:00 ص

العيساوي: الحديث عن الانتخابات دون كشف مصير المغيبين غير منطقي

فيصل العيساوي
شدد النائب فيصل  العيساوي عن ان الحديث عن الانتخابات من دون الكشف عن مصير الاف المغيبين وارجاع النازحين وتعويضهم واعمار المدن المحررة غير منطقي، .
 اشار الى ضرورة تحديد توقيتات بشأن الكشف عن المغيبين  عمار المدن لارجاع النازحين وتعويضهم والاهم فتح جرف الصخر قبل اجراء الانتخابات.

، وقال ان الشارع يطمح لاجراء انتخابات مختلفة من حيث النزاهة والاستقلالية، نافيا وجود مشكلة في توفير اموال بموازنة 2021 لاجراء الانتخابات.

 واشار الى وجود رغبات لتفصيل قانون الانتخابات حسب اهواء بعض الاحزاب والجهات السياسية، مبينا ان هناك توجها لجعل كل محافظة دائرة واحدة في قانون الانتخابات وهذا سيزيد التشرذم ويرسخ المناطقية.

واوضح ان "هناك توافقا على تقسيم المحافظات الى دوائر في قانون الانتخابات"، معتبرا ان الدائرة السياسية الواحدة في كل محافظة ستعزز التنافس بين الكتل السياسية وتسمح بظهور وجوه جديدة في الانتخابات المقبلة.

واضاف ان هناك دعوات شعبية وسياسية لاعتماد البطاقة البايومترية للناخبين او اعتماد البطاقة الوطنية وفقا لطرق مضمونة خالية من التزوير وان الشارع قد حسم موقفه من استخدام البطاقة البايومترية في الانتخابات المقبلة.
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