التحقيق مع ناشط رسم صدام حسين على جدار منزله في تونس

مثل الناشط، محمد الصالح الغربي، أمام النيابة العامة بتونس، على خلفية رسمه لصورة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، على جدار منزله.



وبحسب موقع "ارم" نقلاً عن مصدر قضائي أنه تم التحقيق مع محمد الصالح الغربي وأقر بأنه رسم صورة صدام حسين لأنه يعتبره رمزا عربيّا، وأن رسم الصورة لم يكن بخلفيات سياسية.



ورجح المصدر، أن تتخذ النيابة العامة قرارا بمحو الصورة .

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