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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 04 آب 2020 09:56 ص

الشابندر: إعلان موعد الانتخابات قبل التفكير بتوفير مستلزماتها ذر للرماد في العيون

الشابندر
اعتبر السياسي عزت الشابندر، ان اعلان موعد الانتخابات المبكرة قبل التفكير بتوفير متلزماتها هو /ذر للرماد في العيون/.

وقال الشابندر في تغريدة على حسابه في "تويتر": إن "اعلان الكاظمي عن موعد محدّد لانتخابات مبكرة في العراق وسرعة تأييد العامري وعمار الحكيم له قبل التفكير بتوفير المستلزمات الدستورية والقانونية والمالية لتلك الانتخابات، هو ذر للرماد في العيون ودفع لكرة الفشل الى خارج ملعبهم".
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