بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الثلاثاء, 04 آب 2020
آخر الأخبار
التحقيق مع ناشط رسم صدام حسين على جدار منزله في تونس قبل إجراءها يجب قطع أذرع الفاسدين.. وإلا فالانتخابات المقبلة في العراق لن تجلب التغيير المؤمل به إسرائيل تنفذ ضربات جوية على أهداف عسكرية في سوريا الصحة تسجل 2735 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 2225 حالة فايروس كورونا في إيران: بيانات مسرّبة تكشف تستّر طهران على أعداد الوفيات سالم للكاظمي: طمس حقيقة اغتيال هشام الهاشمي مشاركة في الجريمة سائرون: تحديد الكاظمي موعد الانتخابات المبكرة غير دستوري.. والجبهة التركمانية تشكك في إجراءها انفجار يهز مركز قضاء سنجار معقل الكرد الإيزيديين دون وقوع خسائر سقوط صاروخ كاتيوشا بالقرب من معسكر التاجي.. وآخر داخل بحيرة أسماك في بغداد بعد نشر "بغداد بوست" فيديو لقضيتها.. مجلس القضاء يدعو هدى الدليمي إلى الحضور لحل القضية
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 04 آب 2020 09:54 ص

القانونية النيابية: اتفاق الكتل السياسية كفيل بإكمال وتمرير قانون الانتخابات

البرلمان-العراقي1
أكدت اللجنة القانونية النيابية، ، أن اتفاق الكتل السياسية كفيل بإكمال وتمرير قانون الانتخابات في جلسات البرلمان المقبلة.

وقال مقرر اللجنة النائب محمد الغزي في تصريح صحفي  إن "جلسات البرلمان المقبلة ستتركز على مناقشة قانوني المحكمة الاتحادية والانتخابات للإسراع بتمريرهما"، لافتا إلى أن "اللجنة القانونية ستعقد اجتماعات مكثفة مع الجهات المعنية والخبراء في المفوضية لإكمال قانون الانتخابات". 

وأشار إلى أن "اتفاق الكتل السياسية على الدوائر الانتخابية كفيل باكمال وتمرير قانون الانتخابات"، مؤكدا أن "تعطيل قانون المحكمة الاتحادية يعد خرقا دستوريا كونها الجهة الوحيدة المخولة بتفسير الدستور والمصادقة على نتائج الانتخابات".

وطالب الغزي جميع النواب بحضور الجلسات المقبلة لغرض استكمال القانونين، لافتا إلى أن لجنته أكملت الإجراءات كافة بشان قانون المحكمة الاتحادية.
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
محمد-اقبال-696x435

إقبال : المشاركة الشعبية بالانتخابات المقبلة ستمنع التزوير وتحقق النجاح 04 آب 2020 10:03 ص

فيصل العيساوي

العيساوي: الحديث عن الانتخابات دون كشف مصير المغيبين غير منطقي 04 آب 2020 10:00 ص

1

التحقيق مع ناشط رسم صدام حسين على جدار منزله في تونس 04 آب 2020 10:00 ص

فيان صبري

الديمقراطي الكردستاني : التوافق أبرز ضرورات إنجاح الانتخابات المبكرة 04 آب 2020 09:58 ص

كورونا العراق

الصحة تسجل 2735 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 2225 حالة 03 آب 2020 04:36 م

هالة جربوع

تعيين سيّدة عراقية رشحها ترامب لمنصب قاض فيدرالي في أمريكا 03 آب 2020 03:09 م

قصف

إيران تقصف مقر حزب كردي في إقليم كردستان العراق 03 آب 2020 02:59 م

برلمان-اقليم-كردستان

نائب كردي يدعو لشمول برلمان الاقليم باجراء الانتخابات المبكرة 03 آب 2020 01:33 م

التعليقات