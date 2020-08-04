الصالحي يشكك بإمكانية إجراء الانتخابات المبكرة

شكك رئيس الجبهة التركمانية العراقية النائب ارشد الصالحي ، بامكانية اجراء انتخابات مبكره في البلاد.



وقال النائب ارشد الصالحي في تغريدة : انتخابات مبكرة وسجل ناخبين غير مدقق في كركوك ومفوضية غير متوازنة، ودوائر لا متعددة ولا واحدة وملفات المناطق المتنازع عليها، ومحكمة اتحادية، ناقصة التمثيل ، وقانون غير معدل ، وعدة تفسيرات للمادة 64 من الدستور ، فكيف هي مبكرة ، او بالاحرى ‫ابكر.