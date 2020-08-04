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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 04 آب 2020 09:49 ص

رئيس جهاز مكافحة الإرهاب ينفي تعرضه لأي محاولة لاستهدافه

الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي
نفى رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق أول الركن عبد الوهاب الساعدي تعرضه لأي محاولة لاستهدافه.

وقال الساعدي في تصريح صحفي: إن "الأنباء التي تحدثت حول محاولة لاستهدافه عارية عن الصحة تماما"، مؤكدا أنه "ليست هناك أي محاولة لاستهدافه".

 وكان  بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداول خبراً  عن تعرض موكب رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق أول الركن عبد الوهاب الساعدي لمحاولة استهداف في أطراف بغداد".
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