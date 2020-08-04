إسرائيل تنفذ ضربات جوية على أهداف عسكرية في سوريا

قال بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي، إن مقاتلات إسرائيلية شنت هجوما على أهداف عسكرية في سورية، ووصف الضربات الجوية بأنها رد على محاولة من عناصر معادية لزرع قنبلة على السياج الحدودي.



وأضاف البيان الإسرائيلي، أن من بين الأهداف التي شملتها الضربات مواقع مراقبة سورية وأنظمة لجمع المعلومات المخابراتية وبطاريات مضادة للطائرات وقواعد للقيادة.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بسماع دوي انفجارات عنيفة نتيجة قصف إسرائيلي استهدف مواقع عسكرية في منطقة التل الأحمر في ريف القنيطرة الجنوبي الغربي، وفي مدينة البوكمال قرب الحدود مع العراق.