النكبة الإيرانية.. 42 ألفًا ماتوا بكورونا وليس فقط 14 ألف كما يزعم نظام خامنئي

مراقبون: التردي الصحي داخل طهران أدى إلى استفحال فيروس كورونا



طوال أزمة تفشي فيروس كورونا في إيران ، كان تضليل الإيرانيين هو سيد الموقف. منذ البداية عمد نظام الملالي إلى إعطاء معلومات خاطئة لا تصور الحقيقة ولاتقترب منها.

لكن وفق تسريبات مؤكدة، فإن قتلى "كورونا" المستجد في إيران حتى يوم 20 يوليو الماضي، ليسوا 14.450 كما أبلغت وزارة الصحة رسميا ذلك، بل أكثر 3 مرات، أي أكثر من 42 ألفا على الأقل. أما الاصابات، فكانت 451.024 اصابة، أي 3 مرات أكثر من 278.827 الرقم الذي أعلنته السلطات أيضا، وهو ما توصل اليه تحقيق أجرته اذاعة BBC الفارسية، استنادا الى تسريبات، تكشف أن السلطات أبلغت عن أرقام يومية أقل بكثير من الحقيقة، برغم وجود سجل لجميع الوفيات، ما يشير إلى أنه تم التكتم عليها عمداً. التسريبات التي تم إرسالها الى المحطة الاذاعية، هي "من قبل مصدر مجهول" بحسب قولها، وتتضمن تفاصيل عن دخول المصابين اليومي إلى المستشفيات في جميع أنحاء إيران، بما في ذلك الأسماء والاعمار والجنس والأعراض وتاريخ ومدة الفترات التي قضاها الشخص في المستشفى والأمراض الأساسية التي قد يعاني منها المرضى، بحسب ما قال المصدر، علما أنه يصعب التحقق مما إذا كان هذا المصدر يعمل لصالح هيئة حكومية إيرانية، أو تحديد الوسائل التي تمكن عبرها من الوصول إلى هذه البيانات.



كما أن التناقض بين الأرقام الرسمية وعدد الوفيات في هذه السجلات يطابق أيضاً الفرق بين الرقم الرسمي وحسابات الوفيات الزائدة حتى منتصف يونيو الماضي، ويتضح من البيانات أن العاصمة طهران، العاصمة، لديها أكبر عدد من الوفيات مع 8120 شخصا ماتوا جراء الفيروس أو بأعراض مشابهة له. أما مدينة "قم" فتبدو الأكثر تضرراً بشكل نسبي، مع 1419 حالة وفاة، بمعدل حالة واحدة من الفيروس لكل 1000 شخص من السكان، مع الاشارة إلى أنه في جميع أنحاء البلاد، كان هناك 1.916 وفاة من غير الإيرانيين، وهذا يشير إلى عدد غير متناسب من الوفيات بين المهاجرين واللاجئين، ومعظمهم من أفغانستان المجاورة.

وبما يؤكد النكبة الايرانية في تفشي فيروس كورونا، أعلن التلفزيون الإيراني الرسمي، أن البلاد تشهد حالة وفاة كل سبع دقائق بكوفيد-19، إذ قالت وزارة الصحة الإيرانية إن فيروس كورونا تسبب في وفاة 215 حالة جديدة، وأطلقت وسائل الإعلام تحذيرات من عدم الحفاظ على قواعد التباعد الاجتماعي السليمة، بحسب وكالة "رويترز".



ونقل التلفزيون عن سيما سادات لاري المتحدث باسم وزارة الصحة قوله إن 215 شخصا توفوا في الأربع والعشرين ساعة الماضية ليبلغ إجمالي عدد الوفيات في البلاد 17405 حالات. وارتفع عدد الإصابات المؤكدة 2598 حالة إلى 312035 حالة.

وعرض التلفزيون لقطات لعدة إيرانيين في شارع مزدحم دون وضع الكمامة أو مراعاة التباعد الاجتماعي.

وشكك بعض الخبراء في دقة بيانات الكورونا الرسمية في إيران. فأشار تقرير لمركز أبحاث البرلمان الإيراني في أبريل، إلى أن الأعداد ربما تكون مثلي ما تعلنه وزارة الصحة. وقال التقرير إن البيانات الرسمية تستند فقط إلى أعداد الوفيات في المستشفيات ممن أجريت لهم فحوص وجاءت نتيجتها إيجابية.

مراقبون، الكذب الذي ساقه نظام خامنئي للإيرانيين هو السبب وراء تردي الحالة الحالية لأن الشعب الايراني لا يعرف الحقيقة

أ.ي