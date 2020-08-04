تقارير غربية| قوى إيران الإرهابية خارج البرلمان العراقي المقبل شرط الإشراف الدولي وضمان النزاهة

خبراء: ميليشيات إيران الإرهابية ستحاول تفجير العراق أو إعاقة موعد الانتخابات القادمة بكافة السبل



أجمعت تقارير غربية عدة، على تضاؤل فرصة قوى إيران الإرهابية والميليشياوية في الوصول لمجلس النواب القادم. شرط ضمان نزاهة العملية الانتخابية وضمان وجود إشراف دولي كامل على العملية برمتها.

وشددت التقارير، على أن الشارع العراقي الذي عهد الغدر والخيانة والقتل من جانب عصابات إيران الفترة الماضية وبالخصوص خلال المظاهرات العراقية، لن ينتخب هذه العصابات مرة ثانية وقد عرفهم جميعا خلال العامين الماضيين.

ووفق تقرير لـ"الاندبندنت" يعود ملف الانتخابات المبكرة، ليتصدر المشهد من جديد، بعد إعلان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي عن موعد إجرائها مطلع يونيو 2021، الأمر الذي يُثير تساؤلات عديدة عن مدى تقبُّل القوى السياسية وخصوصا الإيرانية هذا الأمر،

وتحديداً القوى المُوالية لإيران. جاء إعلان الكاظمي عن موعد الانتخابات المبكرة بالتزامن مع استمرار الخلافات بين القوى السياسية بشأن قانونها وتوزيع الدوائر الانتخابية فيها، فضلاً عن حديث برلمانيين عن أن بعض القوى السياسية مستمرة برفض إقامة انتخابات مبكرة؛ لأنها تتخوَّف من احتمالية خسارتها. إلا أن الأطراف السياسية المُوالية لإيران لم تتطرق لتلك النقاط الخلافية، واكتفت بالحديث عن الموعد، حيث وجدت تلك الأطراف في رد الحلبوسي بالدعوة لانتخابات "أبكر"، مخرجاً مناسباً يُجنِّبها الخوض في الشروط والإجراءات التي حدَّدتها المفوضية العليا للانتخابات!! ويبدو أن الكاظمي وضع الأطراف المُوالية لإيران في زاوية حرجة، فخلال ساعات أصدرت كتلة “صادقون” الجناح السياسي لـ"عصائب أهل الحق الارهابية" ثلاثة بيانات أعربت فيها عن تحفظها على الموعد الذي وضعه الكاظمي، مطالبة بموعد “أبكر”.

وقال الفاسد نوري المالكي، زعيم ائتلاف دولة القانون، إن حل البرلمان يعتمد مرحلتين، الأولى الجهات التي لها حق طلب الحل، والثانية الجهة التي بيدها قرار الحل، ويكون بتصويت المجلس على حل نفسه، مضيفاً: لا صلاحية لأي جهة بحل المجلس من دون موافقته على حل نفسه”، بينما انضم إلى الداعين لاستعجال موعد الانتخابات بالمطالبة بموعد “أبكر”. ووصف سليم الجبوري، رئيس البرلمان السابق، الخلافات حول الموعد بأنها مُخادعة مكشوفة، قائلاً في تغريدة على "تويتر": لعلكم تُدركون حجم المأزق الذي وقع به أدعياء الانتخابات المبكرة، فبعدما أعلن رئيس الوزراء عن موعدها بدأت التصريحات التي تبحث عن نقطة خلاف تصرف الجميع عن تحقيق هذا الهدف، فهناك من طرح الانتخابات الأبكر، ومن قال بحل البرلمان، وختم تغريدته بوسم "الشعب يدرك ألاعيبكم".

لعل ما يزيد من تعقيد حسم ملف الانتخابات المبكرة تضاؤل شعبية القوى السياسية المُوالية لإيران، وتحديداً بعد انتفاضة أكتوبر التي عبَّرت عن رفضها النفوذ الإيراني في البلاد، فضلاً عن الاتهامات التي وجَّهها ناشطون للأذرع المسلحة المُوالية لإيران بالضلوع في عمليات خطف وقتل المحتجين.



إلى ذلك، أشار الباحث والأكاديمي باسل حسين، إن إعلان الكاظمي عن موعد الانتخابات المبكرة كان بمثابة مفاجأة لجميع الأطراف السياسية ووضعها في مواجهة مع الشارع العراقي.

وأضاف الباحث في الشأن السياسي غالب الدعمي، إن الكاظمي حدَّد موعد الانتخابات المبكرة على الرغم من إدراكه حجم المُمانعة التي ستُسلَّط عليها، لكنها تأتي ضمن مساعيه للوفاء بتعهُّدات البرنامج الحكومي.

ورجِّح الدعمي، لجوء تلك القوى إلى عدة مسارات لعرقلة إقامة الانتخابات المبكرة، من خلال عدم حسم الموقع الشاغر في المحكمة الاتحادية، وعرقلة التصويت على قانون الانتخابات وتمويلها. أما المسار الآخر فقد يشمل تصعيداً على الأرض، مبيناً أنه من غير المستبعد أن تفتعل تلك الجهات إشكالات أمنية على غرار ما حصل في منطقة الطارمية قبل فترة.

لا خلاف وفق العديد من الصحف الأجنبية على أن قوى إيران الإرهابية في العراق داخل مأزق كبير. وهذا المأزق سيشتد لو اتبع كل ذلك بقرار الإشراف الدولي على الانتخابات القادمة، ساعتها لن تستطع هذه القوى ممارسة التزوير أو تزييف نسب المشاركة أو تسلل العصابات المسلحة لمجلس النواب.

أ.ي