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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 03 آب 2020 11:25 م

تفاصيل| حملة تأديب ودكّ معسكرات ميليشياوية إيرانية على الحدود العراقية السورية استمرت 4 ساعات أسفرت عن قتلى وجرحى

قصف ميليشيات ايران على الحدود العراقية السورية

مراقبون: الغارات تطور جديد واستمرارها ساعات طويلة يهدف إلى التدمير التام لمعسكرات الإرهابيين

تفجرت خلال الساعات الأخيرة، تفاصيل الغارات الجوية العنيفة التي شنتها طائرات مجهولة وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان وأسفرت عن قتلى وجرحى نقلوا للعراق.
 وقالت مصادر، إن الغارات كانت عنيفة واستمرت لنحو 4 ساعات متواصلة وهو ما لم يحدث من قبل بهدف نسف المعسكرات الإيرانية الميليشياوية والتي لم تستطع التصدي أو الدفاع عن نفسها.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن طائرات حربية مجهولة نفذت، غارات مكثفة على مواقع للقوات الإيرانية والميليشيات الموالية لها في سوريا. وأضاف المرصد أن القصف بدأ منذ الساعة الخامسة فجرا، بتوقيت سوريا، حتى التاسعة صباحا، واستهدفت قاعدة الإمام علي، وقرب السكة وعمق بادية البوكمال، بريف دير الزور الشرقي، ما أدى لسقوط قتلى وجرحى بالإضافة لتدمير مواقع ونقاط ومستودعات للأسلحة.
وأضافت مصادر المرصد السوري، بأن آليات عسكرية تابعة لتلك القوات نقلت قتلى وجرحى إلى داخل الأراضي العراقية عقب الضربات، كما استنفرت القوات الإيرانية بكثافة داخل البوكمال. 


 ونفذت إسرائيل العديد من الغارات منذ عام 2011 في سوريا، فيما تتلقى الحكومة السورية الدعم من إيران، وميليشيا حزب الله اللبناني.
والشهر الماضي قتل خمسة ارهابيين مدعومين من إيران في هجوم صاروخي إسرائيلي جنوب العاصمة السورية، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان. ويتزامن القصف مع إعلان الجيش الاسرائيلي، أنه استهدف مجموعة مكونة من أربعة مسلحين، كانت تعمل على زرع عبوات ناسفة، بالقرب من السياج الأمني الذي بنته إسرائيل في الجولان.
وقال المتحدث باسم الجيش الكولونيل جوناثان كورنيكوس للصحفيين عبر الهاتف إن العناصر الذين لم يحدد هوياتهم "كانوا في إسرائيل ولكن خارج السياج" الحدودي. وقال إن وحدة إسرائيلية، بغطاء من القناصة والغارات الجوية، هاجمت المتسللين، و"نعتقد أن الأربعة قتلوا".
وأوضحت صحيفة "إندبندنت" البريطانية في تقرير عبر نسختها الفارسية، أن هناك عواقب وخيمة للاتفاق العسكري الموقع عليه من جانب إيران وسوريا في وقت سابق من يوليو الماضي. ويعد الاتفاق الذي أبرمه وزير الدفاع السوري علي أيوب، ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية محمد باقري نتاج سنوات من التعاون العسكري والأمني بين البلدين، حسب التقرير.
وأكدت "إندبندنت" أن تلك الصفقة العسكرية بين إيران وسوريا تعتبرها إسرائيل بمثابة أداة لطهران من أجل تحدي ظروف وجودها العسكري المهدد في دمشق.
وقال خبراء، إن الغارات المكثفة على مواقع ميليشيات إيران رسالة بأنها لن تستمر طويلا في أماكنها ومصيرها الفتك والتدمير.
أ.ي

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أخر تعديل: الإثنين، 03 آب 2020 11:59 م
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