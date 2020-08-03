الصحة تسجل 2735 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 2225 حالة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، تسجيل 2735 إصابة جديدة بفيروس كورونا إلى جانب 2225 حالة شفاء خلال 24 ساعة الماضية.



وقالت الوزارة في بيان، إنه تم فحص ( 13647) نموذجاً في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (1042806).



وسجلت الوزارة 2735 حالة إصابة جديدة في بغداد الرصافة 183، بغداد الكرخ 572، مدينة الطب 66، النجف 127، السليمانية 50، أربيل 207، دهوك 77، كربلاء 300، كركوك 65، ديالى 99، واسط 52، البصرة 232، ميسان 87، بابل 159، الديوانية 105، ذي قار 59، الأنبار 75، المثنى 71، نينوى 132، صلاح الدين 17.



ولفتت إلى تسجيل 2225 حالة شفاء موزعة كالتالي: بغداد / الرصافة 307، بغداد / الكرخ 407، مدينة الطب 102، النجف 210، السليمانية 36، أربيل 77، دهوك 9، كربلاء 229، كركوك 81، ديالى 70، واسط 96، البصرة 168، ميسان 50، بابل 149، الديوانية 82، ذي قار 34، الأنبار 37، نينوى 46، صلاح الدين 35.



وبلغت الوفيات 66 حالة في بغداد الرصافة 7، بغداد الكرخ 4، مدينة الطب 1، السليمانية 4، أربيل 2، دهوك 3، كربلاء 2، كركوك 9، ديالى 4، واسط 3، البصرة 11، بابل 3، الديوانية 2، ذي قار 1، الأنبار 1، المثنى 5، نينوى 2، صلاح الدين 2.”



وأشارت الوزارة الى أنه بهذا يرتفع مجموع الإصابات بفيروس كورونا في العراق إلى 131886 حالة بينها 94111 شفاء (بنسبة 71.4 %)، و4934 وفاة، ويرقد 32841 مصاباً في المستشفيات منهم 514 في العناية المركزة.

