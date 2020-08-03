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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 03 آب 2020 04:23 م

فايروس كورونا في إيران: بيانات مسرّبة تكشف تستّر طهران على أعداد الوفيات

كورونا
بلغ عدد الوفيات في إيران بسبب فيروس كورونا 3 أضعاف الرقم الذي أعلنته الحكومة، وفق تحقيق الخدمة الفارسية بهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي.

وتشير سجلات السلطات الإيرانية إلى حوالي 42 ألف وفاة  بسبب الفيروس حتى 20 تموز الماضي، مقارنة مع 14405 أبلغت عنها الحكومة الإيرانية.

وعلاوة على ذلك، فإن عدد المصابين في إيران كان تقريباً ضعف العدد الذي أبلغت عنه الحكومة الإيرانية 451024 إصابة مقابل 278827 إصابة معلنة، وفقاً للسجلات الطبية المقدمة إلى بي بي سي.

وتعد إيران من أكثر الدول تضرراً من وباء كورونا في العالم، وعانت في الأسابيع الأخيرة من تفشي هذا الفيروس مجدداً.

ووفق هيئة الإذاعة البريطانية، شكك العديد من الخبراء في الأرقام الرسمية التي تعلنها السلطات الإيرانية، وبدت هناك مخالفات في البيانات المقدمة على المستوى الوطني والإقليمي.

ورغم أن العديد من البلدان واجهت صعوبات لإحصاء الإصابات والوفيات، إلا أن المعلومات التي تلقتها بي بي سي، عبر مصدر لم تكشفه، توضح أن السلطات الإيرانية أبلغت عن عدد يومي أقل بكثير من الأعداد الحقيقية، ما يشير إلى أن محاولة متعمدة لحجب الحقيقة.

وتتضمن المعلومات التي حصلت عليها بي بي سي الفارسية، عدد الإصابات التي دخلت المستشفيات يومياً وأسماء الضحايا، والأعراض والبيانات المتعلقة بطول فترة بقائها في المستشفى.

وأوضح المصدر أنه قرر مشاركة المعلومات مع هيئة الإذاعة البريطانية لكشف حقيقة ما يحدث في إيران وإنهاء "الألعاب السياسية" حول الوباء.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية أنها لم تتمكن من التحقق مما إذا كان هذا المصدر يعمل مع أي إدارة في الحكومة الإيرانية أو كيفية وصوله إلى هذه البيانات.
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