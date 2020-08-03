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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 03 آب 2020 03:52 م

سالم للكاظمي: طمس حقيقة اغتيال هشام الهاشمي مشاركة في الجريمة

الكاظمي
أكد المحلل السياسي، مصطفى سالم، أن طمس حقيقة اغتيال الخبير السياسي هشام الهاشمي، يعد مشاركة في الجريمة.

وقال سالم في تغريدة على حسابه عبر موقع "تويتر"،  إن "معالجة ملف اغتيال هشام الهاشمي كقضية جنائية اصبح حلا وتسوية، بسبب تورط عدة جهات في تقديم معلومات للميليشيات ساعدت على تنفيذ الجريمة".

وأضاف "على الكاظمي أن ينفي ذلك عمليا، إذ طمس الحقيقة مشاركة في الجريمة".
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