سائرون: تحديد الكاظمي موعد الانتخابات المبكرة غير دستوري.. والجبهة التركمانية تشكك في إجراءها

أكد تحالف سائرون, أنه مع أي موعد تتفق عليه الكتل السياسية بتحديد موعد للانتخابات ولا يهمنا الوقت بقدر ما يهمنا هو التوافق على شكل الدوائر الانتخابية وتعديل قانون المحكمة الاتحادية، مبينا أن تحديد الكاظمي للموعد غير دستوري وليس من صلاحية السلطة التنفيذية .

وقال عضو التحالف النائب رياض المسعودي، إن السلطة التنفيذية لا يجوّز لها الدستور تحديد موعد ثابت للانتخابات وما حدده الكاظمي من موعد غير دستوري.

وأضاف المسعودي، أن تحالف سائرون لا يهمه الموعد وأنه مع أي موعد تتفق عليه الكتل السياسية على أن تكون خلال العام المقبل.

وأوضح، أن الذي يهمنا هو اتفاق الكتل على الدوائر الانتخابية وعدم مخالفة ما صوتنا عليه لكونه كان استجابة لمطالب الجماهير وهي أن يكون القانون يعتمد على الدوائر المتعددة والفائزين بأعلى الأصوات.

من جانبه، شكك رئيس الجبهة التركمانية العراقية من إجراء الانتخابات المبكرة في العراق.

وقال النائب أرشد الصالحي في تغريدة له، إن انتخابات مبكرة ‫وسجل ناخبين غير مدقق في كركوك ومفوضية غير متوازنة، ودوائر لا متعددة ولا واحدة ، ‫ومناطق متنازع عليها ،ومحكمة اتحادية ، ناقصة التمثيل ، وقانون غير معدل ، وعدة تفسيرات للمادة 64 من الدستور ، فكيف هي مبكرة ، أو بالأحرى ‫أبكر، سلمك الله يا عراق من القادم.

بينما طالبت عضو مجلس النواب ندى شاكر جودت، بالإسراع لتعديل قانون المحكمة الاتحادية بأسرع وقت لعرضه على البرلمان, مؤكدة ان تعديل القانون هو جزء أساسي لإجراء الانتخابات وبعكسه سوف لا يمكن للمفوضية دستوريا اجرائها .

وقالت جودت, إن المصادقة على نتائج الانتخابات يجب ان تتم عبر المحكمة الاتحادية وبما ان المحكمة شابها النقص بعدد أعضائها فإنها اليوم تعتبر معطلة دستوريا.

وأضافت أن أكثر من 100 توقيع قدم خلال الأيام القليلة الماضية لاستئناف جلسات البرلمان على ان يطرح تعديل قانون الانتخابات للتصويت بعد ان بقي الخلاف بين رؤساء الكتل السياسية قائما بشان الدوائر الانتخابية, مطالبة رئاسة مجلس النواب بتوجيه اللجنة القانونية بالإسراع لتعديل قانون المحكمة الاتحادية بأسرع وقت لعرضه على البرلمان.

يذكر أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قد أعلن السادس من حزيران من عام 2021 موعدا لإجراء الانتخابات المبكرة، في حين دعا رئيس تحالف الفتح هادي العامري الى موعد اخر وهو بداية نيسان المقبل من عام 2021 .