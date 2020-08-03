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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 03 آب 2020 03:34 م

انفجار يهز مركز قضاء سنجار معقل الكرد الإيزيديين دون وقوع خسائر

انفجار طهران
أفاد مسؤول حكومي، اليوم الاثنين، بأن انفجاراً هز مركز قضاء سنجار معقل الكرد الإيزيديين دون وقوع خسائر.

وقال المسؤول، إن "عبوة ناسفة انفجرت ليلة أمس في حي اليرموك شرقي مدينة سنجار".

وأضاف أن "الانفجار لم يسفر عن أي خسائر بالأرواح، لكن شدة صوته أثار الهلع بين سكان المدينة".

وأشار المصدر إلى أن "الجهد الهندسي للفرقة 20 من  الجيش العراقي تمكن من تفكيك عبوة اخرى كانت مزروعة في مكان قريب من الانفجار الاول".

ويوافق اليوم الذكرى السنوية السادسة لاجتياح تنظيم داعش قضاء سنجار وارتكابه إبادة جماعية بحق أبناء الديانة الإيزيدية.
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