سقوط صاروخ كاتيوشا بالقرب من معسكر التاجي.. وآخر داخل بحيرة أسماك في بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بسقوط صاروخي كاتيوشا في منطقة المشاهدة شمالي العاصمة بغداد.



وقال المصدر، إن "صاروخين من نوع كاتيوشا سقطا، ، في منطقة المشاهدة دون أن ينفلقا".



وأضاف، أن "الصاروخ الأول سقط خلف جامع الإمام علي الواقع على بعد مسافة من معسكر التاجي، بينما سقط الصاروخ الثاني داخل بحيرة للأسماك في قرية البوعبيد، وتم رفع الصاروخين من قبل الجهد الهندسي للجيش العراقي دون أضرار".

