بعد نشر "بغداد بوست" فيديو لقضيتها.. مجلس القضاء يدعو هدى الدليمي إلى الحضور لحل القضية

نشر موقع "بغداد بوست" مقطع فيديو للناشطة الحقوقية هدى قيس الدليمي، والتي تحدثت عن قضيتها مع طليقها رئيس أركان الجيش الفريق عبد الأمير يارالله.

فقد دعا رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان ، الحقوقية "هدى قيس الدليمي" إلى زيارة مقر المجلس، بعد انتشار فيديو لها شكت فيه من طليقها رئيس اركان الجيش الفريق الركن "عبد الامير يار الله".

وقال المشرف على المركز الاعلامي في مجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار البيرقدار، في بيان، ان "رئيس مجلس القضاء الاعلى اطلع على المناشدة المنشورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص المواطنة الحقوقية هدى قيس الدليمي ونسب سيادته دعوتها للحضور الى مقر المجلس يوم الاحد القادم للقاء مع المختصين للوقوف على الاشكاليات القانونية المتعلقة بموضوعها بغية معالجتها وفق القانون".

وظهرت الدليمي، في فيديو، وهي تروي وقائع زواجها وطلاقها من رئيس أركان الجيش، عبدالأمير يار الله، والذي قالت إنه عقد قرانه عليها بحضور رئيس جهاز الأمن الوطني عبدالغني الأسدي، إلا أنه قرر تطليقها في وقت لاحق، بعد أن حملت منه طفلاً".

كما قالت الدليمي إن "يار الله أنكر أبوته لطفلتها، ورفع قضية إثبات نسب" فيما روت تفاصيل زيارتها إلى مركز الطب العدلي في بغداد، وشككت بحيادية أحد موظفي المركز، مطالبة بنقل فحص إثبات النسب إلى خارج العراق".

ووجهت الدليمي في الفيديو مناشداتها إلى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ورئيس مجلس القضاء فائق الزيدان، الذي استجاب وفق البيان الأخير.





