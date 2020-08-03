تعيين سيّدة عراقية رشحها ترامب لمنصب قاض فيدرالي في أمريكا

أعلن البيت الأبيض الأميركي، اليوم الاثنين، عن موافقة مجلس الشيوخ الأميركي على تعيين السيدة العراقية هالة جربوع بمنصب قاضٍ فيدرالي.



وقال البيت الأبيض عبر موقعه الرسمي، إن "اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ وافقت على ترشيح الرئيس ترامب قاضية دائرة مقاطعة أوكلاند في ولاية ميشيغن العراقية الأصل هالة جربوع خلال جلسة استماع افتراضية لكي تصبح قاض فيدرالي".



وأضاف، "جبروع هاجرت إلى الولايات المتحدة عندما كانت طفلة مع أسرتها، وبهذا تعد هالة أول كلدانية أمريكية يتم ترشيحها للعمل كقاضية فدرالية".

