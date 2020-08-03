إيران تقصف مقر حزب كردي في إقليم كردستان العراق

قصفت إيران، اليوم الاثنين، مقراً لحزب كردي معارض لطهران، داخل إقليم كردستان العراق، لكن لم يتضح على الفور حجم الخسائر.



وذكرت مصادر محلية، أن إيران قصفت مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني في ناحية سميلان شمالي محافظة أربيل.



وتضاربت أقوال شهود عيان، بشأن طبيعة القصف، فقال بعضهم إن كان مدفعياً، فيما أشار آخرون إلى أنه كان بواسطة طائرة من دون طيار.



ولم يتضح على الفور حجم الخسائر جراء قصف المقر.



وأكد الشهود، أن القصف المدفعي الإيراني لا يزال مستمراً ويستهدف مناطق قصدها البدو الرحل من الكرد خلال فصل الصيف في سفح ربزين في منطقة برادوست التابعة لأربيل.



وأضاف الشهود أن أضراراً مادية لحقت في المراعي جراء القصف.



كما افاد الشهود، بأن مقاتلات جوية تركية قصفت، بدورها، قريتي خليفان وسيران ومنطقة خواكورك وكلي رش في منطقة برادوست.

ونددت حكومة إقليم كردستان مراراً بعمليات القصف، وطالبت جميع الأطراف بإبعاد الإقليم عن نزاعاتها.

