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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 03 آب 2020 01:32 م

القبض على منفذ تفجير عبوة ناسفة في الكرادة وسط بغداد

اعتقال
أعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، يحيى رسول القبض على منفذ العملية "الإرهابية" الأخيرة في منطقة الكرادة بالعاصمة بغداد خلال 24 ساعة.

وأوضح رسول في بيان أن القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي يتابع باهتمامٍ كبيرٍ ملف العناصر الإرهابية التي تحاول العبث بأمن البلاد.

وبين أن الكاظمي وجه بمعرفة حيثيات حادثة انفجار عبوة ناسفة محلية الصنع داخل عجلة لنقل الركاب في منطقة الكرادة يوم 29 /7/ 2020، والتي أسفرت عن “استشهاد مواطنين اثنين وإصابة خمسة آخرين والتوصل الى الفاعلين”.

وحول تفاصيل إلقاء القبض عليه كشف رسول أن جهاز الأمن الوطني ومن خلال الجهد الميداني والفني والاستخباري تمكن من التعرف على منفذ هذه العملية “الإرهابية”، والتوصل الى معلومات دقيقة عنه وتحديد موقع تواجده، وبعد استحصال أوامر القبض القانونية، تم القاء القبض عليه خلال 24 ساعة من ارتكابه هذه الجريمة من خلال مداهمة الوكر الذي كان يسكنه.

وأكد رسول أنه تم ضبط معدات التفجير المستخدمة في هذا الحادث الإرهابي، فضلا عن دلالات أخرى استعملها أثناء التنفيذ، وقد اتخذت بحقه الإجراءات القانونية أصولياً.
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