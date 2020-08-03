رياض التميمي: الانتخابات المبكرة خطوة جبارة ونحتاج الى حل ملف مجالس المحافظات





أكد النائب عن كتلة إئتلاف النصر رياض التميمي، ان تحديد موعد السادس من حزيران 2021، لانتخابات برلمان جديد وفق ما اعلنه رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، خطوةايجابيه يتفق الجميع عليها.



وقال في بيان تلقت ان الكاظمي وعد انه سيقوم بتوفير بيئة امنة لانجاح الانتخابات المبكرة، وهي رسالة مطمئنة اخرى للجميع، بموازات ذلك يستعد البرلمان لاقرار قانون الانتخابات، وهو تعهد قطعه البرلمان على نفسه في انجاح الانتخابات بالسرعة الممكنة وتقديم كامل الدعم للمؤسسات المسؤولة عن ذلك".



وأضاف التميمي:" لكن الذهاب الى انتخابات نيابية مبكرة في وقت ان مجالس المحافظات معطلة والدور الرقابي على المحافظين مؤجل يجعلنا نستغرب من اجراء انتخابات نيابية دون حسم ملف مجالس المحافظات والمحافظين".



وتابع:" ان المحافظين يحتاجون الى دور المجالس لغرض تقويم عملهم وتصحيح الاخطاء، ويحتاج الوزراء الى عمل المفتشين الذين هم ايضا معطلين".



واكد على ضرورة اجراء الانتخابات النيابية بالتزامن مع حسم موضوع المجالس المحلية وايجاد قانون عادل يحقق عمل الجميع بالتساوي وبطريقة رقابية مهنية.



وطالب رئيس الوزراء وجميع الكتل السياسية التي شاركت في تأليف الكابينة الوزارية الحالية، بان يعملوا بشكل سريع وفق الدستور وحل الامور العالقة قبل توجه العراقيين لصناديق الاقتراع في حزيران القادم، لضمان اكبر عدد من المصوتين الحقيقيين الساعيين الى التغيير.



