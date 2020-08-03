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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 03 آب 2020 01:27 م

عالية نصيف : حيتان الفساد ابتكروا خدعة جديدة لتمرير عقد محطتي بيجي الأولى والثانية

عالية نصيف



حذرت  النائبة عالية نصيف  من محاولات حيتان الفساد في وزارة الكهرباء لتمرير عقد محطتي بيجي الأولى والثانية من خلال "خدعة جديدة " .

وقالت نصيف في بيان:"ان الخدعة تتضمن إبعاد شركة أوراسكوم ظاهرياً وإدخال شركة بغداد التي يمتلك (ر.ح) حصة فيها لتكون في الواجهة مع عدم تغيير أي شيء في العقد، مطالبة رئيس الوزراء ووزير الكهرباء وهيئة النزاهة والادعاء العام بفتح تحقيق عاجل في هذه القضية.

وتابعت" بعد ان قمنا بفضح عقد محطتي بيجي الأولى والثانية من خلال سلسلة بياناتنا السابقة، قام الفاسدون في وزارة الكهرباء بالالتفاف وابتكار خدعة جديدة لتمرير نفس العقد وبنفس الاموال، حيث تم ترتيب صفقة لإبعاد شركة أوراسكوم ظاهريا وجلب شركة بغداد التي يملك (ر.ح) حصة فيها  لتكون هي الواجهة وتأخذ حصة الجماعة بينما يبقى العقد كما هو، أي أن العقد سيتجزأ لكنه في النهاية يؤدي إلى نفس الاتفاق السابق الذي فيه زيادة مقدارها ٥٥٠ مليون دولار ".

واوضحت نصيف :" كما أن شركة سيمنس استلمت ٣٠٠ مليون دولار من القرض الألماني للعراق ضمن مشروع محطتي بيجي الأولى والثانية رغم أن العمل لم يبدأ وأن العقد متوقف، لكن الأموال ذهبت لسيمنس والفوائد تزيد عن ٢٠% ".

وطالبت رئيس الوزراء ووزير الكهرباء وهيئة النزاهة والادعاء العام بفتح تحقيق عاجل في هذه القضية وتفادي هدر ملايين الدولارات من المال العام وذهابها إلى جيوب الفاسدين ".

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