البعيجي : اجراء الانتخابات المبكرة وفقا للسياقات الدستورية خطوة بالاتجاه الصحيح وتلبية لمطالب الشعب

اكد النائب منصور البعيجي على ان اجراء الانتخابات المبكرة هو خطوة بالاتجاه الصحيح وتقويم للعملية السياسية في البلد بعد الاحداث التي حصلت من تظاهرات خارج بها ابناء الشعب العراقي جراء تدهور اغلب القطاعات في الدولة العراقية .



واضاف اننا ندعم اجراء انتخابات مبكرة بعد اتمام كافة الخطوات الدستورية والقانونية وتهيئة الاجواء المناسبة لها وفقا للقانون والدستور العراقي حتى تكون انتخابات نزيه يشهد لها الجميع .



وقال البعيجي في بيان صحفي ان هناك عدة خطوات يجب ان يتم حسمها وهي حسم قانون الانتخابات داخل قبة البرلمان والتصويت على اعضاء المحكمة الاتحادية حتى تصادق على نتائج الانتخابات اضافة الى بعض الخطوات الاخرى من اجل اجراء انتخابات مبكرة نزيه .



واضاف البعيجي نامل من الجميع ان يقدم مصلحة البلد على جميع المصالح الخاصة والابتعاد عن خلق ازمات لاتخدم اي جهة وسيتضرر بها الجميع ونامل من الرئاسات الثلاث الجلوس على طاولة حوار واحدة وحسم امر اجراء الانتخابات المبكرة باقرب وقت خدمتا للجميع .