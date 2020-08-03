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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 03 آب 2020 01:20 م

إيران تفرض على المسافرين القادمين من العراق جلب فحص يثبت سلامتهم من كورونا

مطار طهران
أعلنت وزارة النقل العراقية، اليوم الاثنين، أن السلطات الإيرانية فرضت على المسافرين القادمين من العراق جلب فحص معين يثبت سلامتهم من الإصابة بفيروس كورونا.

وقالت وزارة النقل العراقية في بيان "نود إعلامكم بأنه تم إبلاغنا من قبل السلطات في مطار طهران انه على جميع المسافرين القادمين إلى مطار طهران على متن جميع النواقل يجب أن يكون لديهم فحص (PCR) يثبت سلامتهم من فيروس كورونا".

وأشارت الى أنه "سيتم المباشرة بهذا الإجراء اعتبارا من يوم غد الثلاثاء المصادف 4/8/2020". 
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