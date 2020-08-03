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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 03 آب 2020 12:11 م

الموسوي: دعوة الكاظمي لإجراء انتخابات مبكرة محاولة لخلط الأوراق

مختار الموسوي

أكد النائب عن تحالف الفتح مختار الموسوي، أن حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي كان يُنظر لها بنظرة مختلفة أكثر تفاؤلية بمختلف جوانبها عن الحكومات السابقة إلا أنها فشلت في تقديم الخدمات.

وأضاف أن الدعوة لإجراء انتخابات مبكرة تهرب من المسؤولية ومحاولة لخلط الأوراق.

واعتبر أن رئيس الوزراء يحاول استخدام اساليب مخادعة اعلامية يراد منها انشغال الرأي العام بقضية الانتخابات والابتعاد عن اخفاقات الحكومة بتقديم الخدمات.

وأشار الموسوي إلى أن إجراء الانتخابات المبكرة تحتاج إلى ظروف ملائمة لتجنب عمليات الفساد والتزوير.

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