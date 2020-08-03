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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 03 آب 2020 12:04 م

ذي قار تسجل أول حالة وفاة لطبيب بسبب فيروس كورونا

كورونا في العراق
أفاد مصدر طبي من محافظة ذي قار، اليوم الاثنين، بوفاة طبيب متخصص بعد إصابته بفيروس كورونا وهي أول حالة وفاة في المحافظة منذ ظهور الوفاة.

وقال المصدر في تصريح صحفي، إن "طبيبا متخصصا في محافظة ذي قار، يبلغ من العمر 70 سنة، أصيب بفيروس كورونا قبل 20 يوما وتوفي اليوم متأثرا بإصابته".

وأضاف أن "هذه الوفاة هي الأولى التي تتسبب بها إصابة بفيروس كورونا في المحافظة بين شريحة الأطباء".
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