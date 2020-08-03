بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الإثنين, 03 آب 2020
آخر الأخبار
نائب كردي يدعو لشمول برلمان الاقليم باجراء الانتخابات المبكرة القبض على منفذ تفجير عبوة ناسفة في الكرادة وسط بغداد قتيبة الجبوري: وزير التعليم العالي ارتكب مخالفة قانونية بإحالة خمسة رؤساء جامعات إلى التقاعد رياض التميمي: الانتخابات المبكرة خطوة جبارة ونحتاج الى حل ملف مجالس المحافظات عالية نصيف : حيتان الفساد ابتكروا خدعة جديدة لتمرير عقد محطتي بيجي الأولى والثانية بالوثيقة.. الجبوري: وزير التعليم العالي ارتكب مخالفة قانونية بإحالة خمسة رؤساء جامعات إلى التقاعد نائب : ثلاثة شروط يجب توفرها قبل اجراء الانتخابات المبكرة البعيجي : اجراء الانتخابات المبكرة وفقا للسياقات الدستورية خطوة بالاتجاه الصحيح وتلبية لمطالب الشعب إيران تفرض على المسافرين القادمين من العراق جلب فحص يثبت سلامتهم من كورونا الكاظمي يستقبل الحدث حامد سعيد بعد اطلاق سراحه
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 03 آب 2020 11:33 ص

انتخابات العراق بين "مبكرة" و"أبكر".. جدل سياسي وقانوني يتصاعد وتغييّر الخريطة السياسية

الكاظمي والانتخابات

جاءت دعوة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لإجراء الانتخابات البرلمانية في العراق بالعام المقبل، بالمزيد من المخاوف بشأن ما يمكن أن تفرزه من متغيرات هو الدعوات التي تلت دعوة الكاظمي للانتخابات المبكرة، وهي الدعوة لانتخابات أبكر التي أطلقها رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

وقد أبدى القيادي في "تحالف القوى العراقية" النائب عن محافظة الأنبار محمد الكربولي، شكوكاً بشأن دعوة الكاظمي للانتخابات المبكرة، رابطاً بين إجرائها وسلسلة من الإجراءات التي تحول دون نزاهتها فيما لو أجريت، مثل السلاح المنفلت والنازحين والمهجرين وكثير من المخاوف الأخرى.

الرئيس برهم صالح الذي لم يعلن حتى الآن ما إذا كان سيدخل تحالفاً انتخابياً أم لا، أو هل سيترشح أو يرشحه حزبه الاتحاد الوطني الكردستاني لمنصب رئيس الجمهورية لدورة ثانية، دعا قبل فترة إلى إجراء انتخابات مبكرة، وهو ما يعني أنه هو الآخر يبدو جاهزاً، ولا مخاوف لديه مما يمكن أن تفرزه تلك الانتخابات.

الأكراد لم يعلنوا موقفاً صريحاً حيال دعوة الكاظمي، لا مع ولا ضد، لكن القوى السياسية الشيعية أعلنت تأييدها إما بصورة عامة منسجمة مع دعوة الكاظمي، مثل تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم، أو النصر بزعامة حيدر العبادي، وإما في صورة دعوة من كل من نوري المالكي زعيم ائتلاف دولة القانون وهادي العامري زعيم تحالف الفتح إلى إجراء الانتخابات خلال شهر نيسان المقبل؛ أي قبل الموعد الذي حدده الكاظمي بشهرين.

وطبقاً لقانون الانتخابات الجديد، القائم على التصويت الفردي والدوائر المتعددة، فإن هناك مخاوف، وربما صراع، بين القوى المدنية التي قدمت آلاف الضحايا خلال الاحتجاجات وقوى الإسلام السياسي التي لا تريد للخريطة السياسية أن تتغير.

من جانبه، قال المتحدث باسم الحكومة، أحمد ملا طلال، مساء الأحد، إن قرار رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، بشأن الانتخابات المبكرة، لم يكن رد فعل على أي صراعات سياسية.

وأكد المتحدث العراقي أن هناك فريقا خاصاً لإعداد خطة متكاملة بشأن الانتخابات وفق المعايير الدولية.

وأضاف أن بغداد لا تريد تكرار تجربة انتخابات عام 2018، التي أوصلت العراق إلى الأوضاع الحالية، مؤكدا وجود إرادة شعبية لتأمين بيئة ومناخ آمن لإجراء الانتخابات.

من جانبها، نفت اللجنة القانونية في مجلس النواب الأنباء المتداولة بشأن التوصل لاتفاق يتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية، وهي إحدى العقبات أمام قانون الانتخابات الجديد.

ولم تنته حتى الآن، خطوات التصديق على قانون الانتخابات، الذي تعهدت كتل نيابية بإكماله، كما أن موعد الانتخابات نفسه، يتطلب مصادقة مجلس النواب.

يذكر أن الذهاب لانتخابات مبكرة، كان ضمن تعهدات الكاظمي حين استلام منصبه، وهو ضمن الاتفاق الذي على أساسه تشكلت الحكومة، كما أنه مطلب أساسي لدى المحتجين.

وأبدت مفوضية الانتخابات استعدادها، وطلبت حوالي 300 مليون دولار لإكمال المستلزمات اللوجستية، فيما تعهدت الأمم المتحدة بدعم تنظيم انتخابات شفافة ونزيهة.

لكن قضية الانتخابات، تواجه تعقيدات قانونية، كما تتجه لتكون سببا لخلافات حادة خلال الأيام المقبلة بسبب المواقف المناهضة لتوقيتها، بحسب مراقبون.

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
11

بلاسخارت تدعو بغداد وأربيل لحل ملف الإيزيديين بشكل عاجل.. وبارزاني يدعو حكومة الكاظمي إلى تعويضهم 03 آب 2020 12:32 م

1

العراقية هدى قطان تتصدر قائمة فوربس 2020 لأغنى سيدات الأعمال في الشرق الأوسط 03 آب 2020 11:17 ص

صحافة

صحفيون كرد يتعرضون لانتهاكات جسيمة في كركوك.. ويطالبون الكاظمي بالتدخل 03 آب 2020 10:57 ص

الكاظمي والهاشمي

بعد شهر على الاغتيال.. متحدث الكاظمي يصدم الجميع: قضية اغتيال الهاشمي "معقدة وخيوطها متشابكة" 03 آب 2020 10:27 ص

صبي عراقي عذبته ميليشاي حفظ القانون وسألته عن والدته

غضب شعبي من فيديو تعذيب فتى بالعراق.. ومتظاهرو البصرة يطالبون الكاظمي بمحاسبة المتورطين 03 آب 2020 09:50 ص

سنجار

أربعة سنوات على استعادة سنجار.. وما زالت غير مستقرة لا إدارياً ولا أمنياً 03 آب 2020 09:35 ص

الحوثيون وحسن نصر الله واليمن

الدم في اليمن.. دراسة أمريكية تحذر من تحول حوثيي اليمن إلى حزب الله جديد 03 آب 2020 01:50 ص

قاليباف

الفاسد "قاليباف".. رئيس برلمان إيران باع 2000 منزل في طهران بأقل من ثمنها لقادة الحرس الثوري الإرهابي 03 آب 2020 12:03 ص

التعليقات