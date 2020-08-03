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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 03 آب 2020 11:09 ص

نائب: الانتخابات لا يمكن أن تغير شيء من واقع العراق

سركوت شمس الدين

أكد عضو كتلة المستقبل في مجلس النواب سركوت شمس الدين، الاثنين، أن الانتخابات لا يمكن أن تغير شيء من واقع العراق دون توفر ثلاث شروط.

وقال شمس الدين في بيان، إن "الكتلة دعمت منذ البداية إجراء انتخابات مبكرة في البلد، على ان تتضمن ضوابط وضمانات، اولها النزاهة وثانيها انهاء ملف الجماعات المسلحة سواء كان في بغداد أو إقليم كردستان، فضلاً عن عودة النازحين إلى مناطقهم الأصلية".

وأضاف أن "هنالك اصرار على إجراء الانتخابات المبكرة، إلا أنها لا يمكن أن تصل أهدافها في تغيير الخارطة السياسية في البلد ما لم تتحقق تلك الشروط الثلاثة".

وأكد شمس الدين على ضرورة أن يكون هنالك عمل جدي تجاه المفوضية العليا المستقلة للانتخابات للخروج بنتائج ايجابية للانتخابات المبكرة حال اجراءها في موعدها الذي حدده رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي".

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