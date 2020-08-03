نائب يطالب بتخفيض ايجارات المحال المستأجرة إلى النصف بسبب تضررهم من جائحة كورونا





طالب النائب بدر الزيادي، ، الحكومتين المركزية والمحلية العمل على تخفيض الإيجارات لأصحاب المحال المستأجرة إلى النصف وذلك بسبب تضررهم من جائحة كورونا.

وقال الزيادي: "ندعو الحكومة والجهات المسؤولة العمل على تخفيض أجور المحال المستأجرة إلى النصف"، لافتا إلى أن"هذه الدعوة تأتي في ظل عدم قدرة المستاجرين على العمل خلال الأشهر المنصرمة بسبب إجراءات الحظر الصحي وحظر التجوال، وهذا الأمر سبب توقف عملهم وعدم قدرتهم على دفع الإيجارات بالمبلغ المحدد في ظل هذه الظروف الراهنة".



واضاف، انه"على الحكومة أن تراعي أصحاب المحال المستأجرة كونهم يعتاشون على هذا المورد ودفع أموال للعاملين، ولظروف البلد الحالية لما تمر به منذ بداية العام الحالي بسبب انتشار جائحة كورونا فيروس سبب إرباك في الحركة الاقتصادية وضعف في حركة المواطنين في الأسواق خلال فترة رفع الحظر الجزئي وهذا الأمر يجب تأخذه الحكومة بنظر الاعتبار".





ودعا الزيادي الجهات ذات العلاقة، إلى"الاهتمام بشرائح المجتمع العراقي ومنها هذه الطبقة التي تعتبر من الموارد الحيوية والتي ترفد الدولة بالأموال عبر استيفاء الأجور منها فهي أي الحكومة أيضا مطالبة بالوقوف مع شعبها في هذه المحنة لحين زوال هذا الوباء ويكون الاستقطاع الجزئي لنهاية العام الحالي ٢٠٢٠ وتعود الحركة إلى ما عليه ويمكن حينها عودة اقتطاع الأجور بصورة طبيعية ومنتظمة وحسب الاتفاق المبرم بين الطرفين".