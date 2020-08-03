صحفيون كرد يتعرضون لانتهاكات جسيمة في كركوك.. ويطالبون الكاظمي بالتدخل

أعلنت لجنة الدفاع عن الحريات الصحفية وحقوق الصحفيين في نقابة صحفيي كردستان، عن انتهاكات جديدة ضد الصحفيين الكرد في كركوك، داعية رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي إلى التدخل.



وقالت في بيان، إن "نقابة صحفيي كردستان ومنذ بداية العام الحالي 2020 بذلت جهودا كبيرة، وبادرت بمحاولات عديدة من اجل خلق جو من التفاهم وإيجاد أرضية للتنسيق مع الجهات ذات العالقة في مدينة كركوك لوقف الانتهاكات ضد الصحفيين الكرد"، مبينة أن "هذه الجهود لم تثمر عن نتيجة ايجابية".



وأوضحت اللجنة، أن الأمر "وصل إلى توجيه نقيب صحفيي كردستان مذكرة إلى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في محاولة أخرى مع هرم السلطة التنفيذية من اجل الالتقاء في نقطة تفاهم مشتركة وصيغة قانونية لوأد التصرفات غير المسؤولة لقوى ومجموعات مسلحة في كركوك ومعالجة الخروقات ضد الصحفيين والمؤسسات العالمية الكردستانية"، معربة عن الاسف "بتعرض صحفيونا مرة اخرى لانتهاكات جسيمة خلال تغطيتهم العالمية لحادث نشوب نزاع بين مواطنين كورد في مناطق كركوك ومواطنين عرب مستقدمين إلى المحافظة".



وتابع البيان: أن تلك الانتهاكات "بدأت بهجوم لقوات امنية على قنوات كردية كانت حاضرة في موقع الحدث وصادرت مستلزمات الصحفيين ومنعتهم من مزاولة المهنة كما تم توقيف عدد من الصحفيين".



وأضاف "نحن في لجنة الدفاع عن الحريات الصحفية وحقوق الصحفيين نعرب عن استنكارنا وادانتنا لهذه التصرفات غير القانونية والتي تصب في خانة التمييز العنصري والقومي"، مشيرة إلى أن "هذه الانتهاكات المتكررة هي مخالفة لمنهج واجندات رئيس الوزراء العراقي المعلنة بالعمل لبناء عراق ديمقراطي يتعايش فيه الجميع سواسية دون انحياز".



وحمل البيان "الحكومة العراقية مسؤولية الحفاظ على سلامة الصحفيين الموقوفين"، مطالباً "بتعويضهم جراء ما لحق بهم من اضرار".



كما دعا "نقابة الصحفيين العراقيين لأداء مهامها وواجباتها القانونية والمهنية وادانة ورفض مثل هذه الانتهاكات".



وكشفت النائبة في البرلمان العراقي ديلان غفور، عن محاولات مواطنين "عرب" للاستيلاء على أراضً يملكها كورد "منذ القدم" في محافظة كركوك.



يذكر أن نقيب صحفيي كردستان ازاد حمد امين، أبلغ رئيس الحكومة الاتحادية مصطفى الكاظمي، في 18 ايار 2020 بتعرض الصحفيين الكرد في المناطق المتنازع عليها المشمولة بالمادة 140 من الدستور، بينها محافظة كركوك، للاعتداء والتوقيف والاستخفاف والاتهام بـ"الارهاب" من قبل الاجهزة الامنية المسيطرة في تلك المناطق، داعيا إياه الى التدخل الفوري لوقف تلك الانتهاكات.

