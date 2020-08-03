السوداني : الاعتداء الآثم على الصبي محمد يكشف عمق انهيار القيم وضعف بناء المؤسسات الأمنية

أكد النائب المستقل المهندس محمد شياع السوداني رفضه للاعتداء الآثم وما جاء في مضمون الفديو الذي انتشر بالأمس، مؤكدا استهجان أي عراقي غيور ماتضمنه الفديو من انتهاك كرامة الإنسان وحرماته لافتا الى أن أيّ اعتداء على العراقيات إنما هو اعتداء على القيم والأخلاق التي بدأت منظوماتها تنهار في مجتمعنا وفي ضمن بعض ممن ينتسبون إلى قواتنا الأمنية الباسلة التي وجدت لحفظ النظام وكرامة العراقيين.



وقال السوداني في بيان أنه لاينبغي أن يمر ماحصل من دون وقفة مراجعة للقيم الأخلاقية المتدهورة وضعف البناء المؤسسي في الاجهزة الامنية من حيث العقيدة والقيم الأخلاقية والوطنيه إذ لابد من إجراء حاسم تنتهي عنده انتهاكات مثل هذه عبر التدريب الصحيح ونهج الدروس النظرية التي تبنى على أسس مبادىء حقوق الإنسان الوطنية والدولية في المنظومة الامنية" .



وانتقد السوداني وزارة الداخلية وما نُشر مؤخرا من فديو ثانٍ لاخ الصبي وما يمثل من تعريض بهذه العائلة التي تواجه مشاكل الفقر والبطالة التي جعلتهم في هذه الاوضاع المأساوية.



و أكد السوداني أن العراقيات رمز كرامتنا جميعا وانّ شيم الرجولة محفورة في أساس هذا البلد العظيم برجاله ونسائه الفضليات.