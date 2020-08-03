بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الإثنين, 03 آب 2020
آخر الأخبار
نائب كردي يدعو لشمول برلمان الاقليم باجراء الانتخابات المبكرة القبض على منفذ تفجير عبوة ناسفة في الكرادة وسط بغداد قتيبة الجبوري: وزير التعليم العالي ارتكب مخالفة قانونية بإحالة خمسة رؤساء جامعات إلى التقاعد رياض التميمي: الانتخابات المبكرة خطوة جبارة ونحتاج الى حل ملف مجالس المحافظات عالية نصيف : حيتان الفساد ابتكروا خدعة جديدة لتمرير عقد محطتي بيجي الأولى والثانية بالوثيقة.. الجبوري: وزير التعليم العالي ارتكب مخالفة قانونية بإحالة خمسة رؤساء جامعات إلى التقاعد نائب : ثلاثة شروط يجب توفرها قبل اجراء الانتخابات المبكرة البعيجي : اجراء الانتخابات المبكرة وفقا للسياقات الدستورية خطوة بالاتجاه الصحيح وتلبية لمطالب الشعب إيران تفرض على المسافرين القادمين من العراق جلب فحص يثبت سلامتهم من كورونا الكاظمي يستقبل الحدث حامد سعيد بعد اطلاق سراحه
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الإثنين، 03 آب 2020 10:47 ص

السوداني : الاعتداء الآثم على الصبي محمد يكشف عمق انهيار القيم وضعف بناء المؤسسات الأمنية

0
السوداني : الاعتداء الآثم على الصبي محمد يكشف عمق انهيار القيم وضعف بناء المؤسسات الأمنية
أكد النائب المستقل المهندس محمد شياع السوداني رفضه للاعتداء الآثم وما جاء في مضمون الفديو الذي انتشر بالأمس، مؤكدا استهجان أي عراقي غيور ماتضمنه الفديو من انتهاك كرامة الإنسان وحرماته لافتا الى أن أيّ اعتداء على العراقيات إنما هو اعتداء على القيم والأخلاق التي بدأت منظوماتها تنهار في مجتمعنا  وفي ضمن بعض ممن ينتسبون إلى قواتنا الأمنية الباسلة التي وجدت لحفظ النظام وكرامة العراقيين.

وقال السوداني في بيان أنه لاينبغي أن يمر ماحصل من دون وقفة مراجعة للقيم الأخلاقية المتدهورة وضعف البناء المؤسسي في الاجهزة الامنية من حيث العقيدة والقيم الأخلاقية والوطنيه إذ لابد من إجراء حاسم تنتهي عنده انتهاكات مثل هذه عبر التدريب الصحيح ونهج الدروس النظرية التي تبنى على أسس مبادىء حقوق الإنسان الوطنية والدولية في المنظومة الامنية" .

وانتقد السوداني وزارة الداخلية وما نُشر مؤخرا من فديو ثانٍ لاخ الصبي وما يمثل من تعريض بهذه العائلة التي تواجه مشاكل الفقر والبطالة التي جعلتهم في هذه الاوضاع المأساوية.

و أكد السوداني أن  العراقيات رمز كرامتنا جميعا وانّ شيم الرجولة محفورة في أساس هذا البلد العظيم برجاله ونسائه الفضليات.
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
برلمان-اقليم-كردستان

نائب كردي يدعو لشمول برلمان الاقليم باجراء الانتخابات المبكرة 03 آب 2020 01:33 م

النائب-قتيبة-الجبوري

قتيبة الجبوري: وزير التعليم العالي ارتكب مخالفة قانونية بإحالة خمسة رؤساء جامعات إلى التقاعد 03 آب 2020 01:29 م

رياض التميمي

رياض التميمي: الانتخابات المبكرة خطوة جبارة ونحتاج الى حل ملف مجالس المحافظات 03 آب 2020 01:28 م

عالية نصيف

عالية نصيف : حيتان الفساد ابتكروا خدعة جديدة لتمرير عقد محطتي بيجي الأولى والثانية 03 آب 2020 01:27 م

قتيبة الجبوري

بالوثيقة.. الجبوري: وزير التعليم العالي ارتكب مخالفة قانونية بإحالة خمسة رؤساء جامعات إلى التقاعد 03 آب 2020 01:26 م

الانتخابات في العراق

نائب : ثلاثة شروط يجب توفرها قبل اجراء الانتخابات المبكرة 03 آب 2020 01:26 م

منصور البعيجي

البعيجي : اجراء الانتخابات المبكرة وفقا للسياقات الدستورية خطوة بالاتجاه الصحيح وتلبية لمطالب الشعب 03 آب 2020 01:21 م

مطار طهران

إيران تفرض على المسافرين القادمين من العراق جلب فحص يثبت سلامتهم من كورونا 03 آب 2020 01:20 م

التعليقات