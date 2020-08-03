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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الإثنين، 03 آب 2020 10:05 ص

مجلس القضاء يصدر بياناً بشان مناشدة الحقوقية هدى الدليمي

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مجلس القضاء يصدر بياناً بشان مناشدة الحقوقية هدى الدليمي


أصدر مجلس القضاء بياناً بشان مناشدة الحقوقية هدى الدليمي.

وقال المشرف على المركز الإعلامي في مجلس القضاء الاعلى القاضي عبد الستار البيرقدار في بيان:"  ان رئيس مجلس القضاء الاعلى اطلع على المناشدة المنشورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشان المواطنة الحقوقية هدى قيس الدليمي ونسب دعوتها للحضور الى مقر المجلس يوم الاحد المقبل للقاء مع المختصين للوقوف على الاشكاليات القانونية المتعلقة بموضوعها بغية معالجتها وفق القانون".

وكانت المحامية هدى الدليمي قالت عبر مقطع فيديو بثته في صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، انها قد تزوجت من رئيس أركان الجيش الفريق الأول الركن عبد الأمير رشيد يارالله عندما كان نائباً لقائد العمليات المشتركة وبرتبة فريق ركن في عام 2018 وأنجبت منه طفلة.
وقالت الدليمي ان يار الله طلقها بعد اخباره بانها حامل منه كما أنكر إنجاب طفلة منها وطلب إثبات نسب، حسب قولها.
وناشدت الدليمي رئيس الوزراء ورئيس مجلس القضاء الأعلى في التدخل بقضيتها لاسيما بعد استحصالها حكماً قضائياً بتخصيص نفقة مالية لأبنتها أثر إصدار حكم لصالحها ضد يار الله. حسب قولها.
وحملت الدليمي رئيس أركان الجيش المسؤولية الكامة لأي خطر يهدد حياتها.
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