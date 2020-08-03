محمد الدراجي: المفوضية المستقلة للانتخابات تتعرض لضغوط سياسية وعلينا منعها





أكد النائب محمد الدراجي، ان المفوضية المستقلة للانتخابات تتعرض لضغوط سياسية.



وقال في تصريح صحفي:" ان المفوضية تتعرض لضغوط سياسية من هنا وهناك، وعلينا ان نمنعها ".



واضاف الدراجي:" على مجلس النواب ان يعقد جلساته ويحدد موعدا لحل نفسه بموجب الدستور وبعد التشاور مع القوى السياسية".



واشار الى:" أن المسؤولية الأخلاقية والوطنية تحتم على مجلس النواب حل نفسه بعد إقرار الدوائر الانتخابية وتعديل قانون المحكمة الاتحادية".



واوضح:" ان على البرلمان انجاز بعض الإجراءات الرئيسية اذ لا يمكن إجراء انتخابات بدونها".



وأضاف الدراجي:" ان على البرلمان الإنتهاء من موضوع الدوائر الانتخابية واكمال القانون وإرساله الى رئيس الجمهورية، مشيرا الى أن القانون يسمح للاستعانة بخبرات الأمم المتحدة لإجراء الانتخابات".



وتابع:" ان على البرلمان العمل على تعديل قانون المحكمة الاتحادية، كون العراق بلا قانون محكة اتحادية بالإضافة إلى العمل على تهيئة ميزانية خاصة بإجراء الانتخابات حزيران المقبل في الموعد الذي اعلن عنه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي".





وقال الدراجي:" إذا فشلت القوى السياسيه والحكومة بإجراء انتخابات نزيهة في ٢٠٢١ فسيتجه العراق الى الفوضى".