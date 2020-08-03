مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات : المدة المتبقية لإجراء الانتخابات المبكرة مناسبة جدا







أكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات عبد الحسين الهنداوي، ، أن المدة المتبقية لإجراء الانتخابات المبكرة مناسبة جدا للمفوضية لإكمال استعدادتها اللوجستية والفنية، .

وقال الهنداوي ، إن "الحكومة في منهاجها الوزاري إجراء الانتخابات المبكرة".

وأضاف أن "الحكومة تجد الوقت مناسبا جداً لإجراء الانتخابات في منتصف السنة المقبلة، لكن هناك مجموعة شروط يجب أن تتوفر، بعضها يتعلق بالسلطة التشريعية ؛ إصدار قانون الانتخابات وإكمال التشريعات الأخرى، وبعضها الآخر يتعلق بالمفوضية وتهيئتها، فضلا عن الوضع الأمني ومراقبة الانتخابات والعلاقة مع المنظمات الدولية والأمم المتحدة خاصة، والتعاون مع الفريق الأوروبي واستعداده لدعم العراق في إجراء الانتخابات".

وأشار إلى أن "الحكومة وعدت المفوضية العليا في لقاء موسع بتقديم جميع التسهيلات المطلوبة من خلال الدعم السياسي واللوجستي والفني وجميع الأمور التي تحتاجها من أجل إتمام المهمة".





وأكد مستشار رئيس الوزراء، أن "الموعد المطروح للانتخابات وقت مناسب جداً للمفوضية لكي تكمل الاستعدادات وتضع الخطط للانتخابات".





وأوضح أن "المدة التي تحتاجها المفوضية عادة من ستة إلى ثمانية أشهر لإكمال الاستعدادات"، مبيناً أن "الفترة المتبقية أكبر من احتياج المفوضية التي تمتلك خبرة طويلة في الانتخابات، حيث جرت أكثر من عشر عمليات انتخابية خلال الخمس عشرة سنة الماضية، فالخبرة والإرادة موجودتان، فضلا عن عزم الحكومة على تقديم جميع التسهيلات".





وتابع أن "المفوضية أعلنت أنها وضعت الخطة التي بدأت من الشهر السابع وتنتهي في مطلع السنة القادمة، فيما يتعلق بتسجيل الناخبين على أساس النظام البايومتري، وهناك أيضا خطط تتعلق بالمرشحين وتعبئة الطاقات الموجودة من أجل إنجاز هذه الانتخابات بالوقت المقرر".







وأشار إلى أن "قانون الانتخابات غير مكتمل، وتم التصويت على القسم الأساسي على أن تلحق به جداول تتعلق بالدوائر الانتخابية، أما التعديلات فهناك قوى سياسية وكتل برلمانية لديها فكرة بتعديل القانون".

وشدد على اهمية ان يكمل "مجلس النواب القانون الذي أصدره، وإنجاز الجداول الملحقة بالقانون في وقت مبكر"، مبيناً أن "مجلس النواب كان عليه أن ينجز هذه الجداول بشكل مبكر قبل ستة أشهر، لكن وباء كورونا وبعض الصعوبات التقنية، أديا إلى التأخير بهذه المسألة".

وتابع "ننتظر الآن أن تصدر الجداول وتتم المصادقة على القانون من قبل رئاسة الجمهورية ونشره في الجريدة الرسمية، ليكون نافذا"، مؤكداً أن "التعديلات على القانون جميعها ممكنة إذا كانت هناك ضرورة وإرادة".