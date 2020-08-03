بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الإثنين, 03 آب 2020
آخر الأخبار
نائب كردي يدعو لشمول برلمان الاقليم باجراء الانتخابات المبكرة القبض على منفذ تفجير عبوة ناسفة في الكرادة وسط بغداد قتيبة الجبوري: وزير التعليم العالي ارتكب مخالفة قانونية بإحالة خمسة رؤساء جامعات إلى التقاعد رياض التميمي: الانتخابات المبكرة خطوة جبارة ونحتاج الى حل ملف مجالس المحافظات عالية نصيف : حيتان الفساد ابتكروا خدعة جديدة لتمرير عقد محطتي بيجي الأولى والثانية بالوثيقة.. الجبوري: وزير التعليم العالي ارتكب مخالفة قانونية بإحالة خمسة رؤساء جامعات إلى التقاعد نائب : ثلاثة شروط يجب توفرها قبل اجراء الانتخابات المبكرة البعيجي : اجراء الانتخابات المبكرة وفقا للسياقات الدستورية خطوة بالاتجاه الصحيح وتلبية لمطالب الشعب إيران تفرض على المسافرين القادمين من العراق جلب فحص يثبت سلامتهم من كورونا الكاظمي يستقبل الحدث حامد سعيد بعد اطلاق سراحه
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الإثنين، 03 آب 2020 09:58 ص

مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات : المدة المتبقية لإجراء الانتخابات المبكرة مناسبة جدا

عبد-الحسين-الهنداوي
مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات : المدة المتبقية لإجراء الانتخابات المبكرة مناسبة جدا



أكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات عبد الحسين الهنداوي، ، أن المدة المتبقية لإجراء الانتخابات المبكرة  مناسبة جدا للمفوضية لإكمال استعدادتها اللوجستية والفنية،  .
وقال الهنداوي ، إن "الحكومة في منهاجها الوزاري إجراء الانتخابات المبكرة".
وأضاف أن "الحكومة تجد الوقت مناسبا جداً لإجراء الانتخابات في منتصف السنة المقبلة، لكن هناك مجموعة شروط يجب أن تتوفر، بعضها يتعلق بالسلطة التشريعية ؛ إصدار قانون الانتخابات وإكمال التشريعات الأخرى، وبعضها الآخر يتعلق بالمفوضية وتهيئتها، فضلا عن الوضع الأمني ومراقبة الانتخابات والعلاقة مع المنظمات الدولية والأمم المتحدة خاصة، والتعاون مع الفريق الأوروبي واستعداده لدعم العراق في إجراء الانتخابات". 
وأشار إلى أن "الحكومة وعدت المفوضية العليا في لقاء موسع بتقديم جميع التسهيلات المطلوبة من خلال الدعم السياسي واللوجستي والفني وجميع الأمور التي تحتاجها من أجل إتمام المهمة". 


وأكد مستشار رئيس الوزراء، أن "الموعد المطروح للانتخابات وقت مناسب جداً للمفوضية لكي تكمل الاستعدادات وتضع الخطط للانتخابات".


وأوضح أن "المدة التي تحتاجها المفوضية عادة من ستة إلى ثمانية أشهر لإكمال الاستعدادات"، مبيناً أن "الفترة المتبقية أكبر من احتياج المفوضية التي تمتلك خبرة طويلة في الانتخابات، حيث جرت أكثر من عشر عمليات انتخابية خلال الخمس عشرة سنة الماضية، فالخبرة والإرادة موجودتان، فضلا عن عزم الحكومة على تقديم جميع التسهيلات". 


 وتابع أن "المفوضية أعلنت أنها وضعت الخطة التي بدأت من الشهر السابع وتنتهي في مطلع السنة القادمة، فيما يتعلق بتسجيل الناخبين على أساس النظام البايومتري، وهناك أيضا خطط تتعلق بالمرشحين وتعبئة الطاقات الموجودة من أجل إنجاز هذه الانتخابات بالوقت المقرر". 



وأشار إلى أن "قانون الانتخابات غير مكتمل، وتم التصويت على القسم الأساسي على أن تلحق به جداول تتعلق بالدوائر الانتخابية، أما التعديلات فهناك قوى سياسية وكتل برلمانية لديها فكرة بتعديل القانون".
وشدد على  اهمية ان يكمل "مجلس النواب القانون الذي أصدره، وإنجاز الجداول الملحقة بالقانون في وقت مبكر"، مبيناً أن "مجلس النواب كان عليه أن ينجز هذه الجداول بشكل مبكر قبل ستة أشهر، لكن وباء كورونا وبعض الصعوبات التقنية، أديا إلى التأخير بهذه المسألة".
وتابع "ننتظر الآن أن تصدر الجداول وتتم المصادقة على القانون من قبل رئاسة الجمهورية ونشره في الجريدة الرسمية، ليكون نافذا"، مؤكداً أن "التعديلات على القانون جميعها ممكنة إذا كانت هناك ضرورة وإرادة".
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
برلمان-اقليم-كردستان

نائب كردي يدعو لشمول برلمان الاقليم باجراء الانتخابات المبكرة 03 آب 2020 01:33 م

النائب-قتيبة-الجبوري

قتيبة الجبوري: وزير التعليم العالي ارتكب مخالفة قانونية بإحالة خمسة رؤساء جامعات إلى التقاعد 03 آب 2020 01:29 م

رياض التميمي

رياض التميمي: الانتخابات المبكرة خطوة جبارة ونحتاج الى حل ملف مجالس المحافظات 03 آب 2020 01:28 م

عالية نصيف

عالية نصيف : حيتان الفساد ابتكروا خدعة جديدة لتمرير عقد محطتي بيجي الأولى والثانية 03 آب 2020 01:27 م

قتيبة الجبوري

بالوثيقة.. الجبوري: وزير التعليم العالي ارتكب مخالفة قانونية بإحالة خمسة رؤساء جامعات إلى التقاعد 03 آب 2020 01:26 م

الانتخابات في العراق

نائب : ثلاثة شروط يجب توفرها قبل اجراء الانتخابات المبكرة 03 آب 2020 01:26 م

منصور البعيجي

البعيجي : اجراء الانتخابات المبكرة وفقا للسياقات الدستورية خطوة بالاتجاه الصحيح وتلبية لمطالب الشعب 03 آب 2020 01:21 م

مطار طهران

إيران تفرض على المسافرين القادمين من العراق جلب فحص يثبت سلامتهم من كورونا 03 آب 2020 01:20 م

التعليقات