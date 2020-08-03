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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الإثنين، 03 آب 2020 09:52 ص

احمد ملا طلال: قرار رئيس الوزراء بشأن الانتخابات المبكرة لم يكن رد فعل لأي تدافع سياسي

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احمد ملا طلال: قرار رئيس الوزراء بشأن الانتخابات المبكرة لم يكن رد فعل لأي تدافع سياسي



اكد المتحدث باسم رئيس الوزراء أحمد ملا طلال: ان قرار رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بشأن الانتخابات المبكرة لم يكن رد فعل لأي تدافع سياسي.

وقال ملا طلال في تصريح صحفي:"  لا نريد تكرار تجربة انتخابات عام 2018 التي أدت إلى ما نحن عليه الآن، مبينا ان هناك فريقا خاصا لإعداد خطة خاصة للانتخابات وفق المعايير الدولية".

واضاف:" هناك إرادة شعبية تريد بيئة ومناخا امنا لإجراء انتخابات مبكرة، وعلى مجلس النواب اكمال قانون الانتخابات".

وتابع ملا طلال:" ليست هناك مشكلة لتوفير الأموال الخاصة لإجراء الانتخابات المبكرة،  وتحديد موعد الانتخابات خلق نوعا من التنافس بين القوى السياسية".

واشار الى ان هناك إرادة شعبية واضحة تريد حصر  السلاح بيد الدولة والحكومة ملتزمة بمحاسبة قتلة انتفاضة تشرين.
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