غضب شعبي من فيديو تعذيب فتى بالعراق.. ومتظاهرو البصرة يطالبون الكاظمي بمحاسبة المتورطين

أثار فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وتظهر فيه مجموعة من منتسبي قوات حفظ النظام العراقية وهم يقومون بالاعتداء لفظياً وعنيفا على صبي، غضباً كبيراً في الشارع العراقي.

وهو ما أدى إلى جعل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يتدخل شخصياً، ويأمر بإجراء تحقيق فوري، كما أمر بإحالة قائد قوات حفظ القانون إلى الامرة وإعادة النظر بهذا التشكيل.



وانتشر الفيديو، انتشار النار في الهشيم في القنوات الفضائية ومواقع التواصل المختلفة، الصبي "محمد سعيد عبد" وهو يواجه أشد أنواع العذاب والتعنيف والكلمات البذيئة على يد عناصر من قوة القانون، بذريعة أنه كان يرمي قنابل "المولوتوف" باتجاههم خلال إحدى المواجهات بينهم وبين المتظاهرين في ساحة التحرير ببغداد.

وظهر الصبي خلال "الفيديو" وهو منزوع الملابس تماما ويقوم أحد عناصر حفظ القانون بحلق شعر رأسه، فيما يقوم بقية العناصر بسؤاله عن لون بشرة أمه والتفوه بكلمات غير لائقة عنها وعن عائلته.



وبرزت مطالبات واسعة في تفكيك وإلغاء "قوة حفظ القانون" التي أسسها رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي، العام الماضي، لمواجهة موجة المظاهرات التي خرجت في عهده، ويشاع أن عناصر القوة كانوا قد رشحوا من قبل أحزاب وكتل سياسية لضمان ولائهم للحكومة وقواها السياسية.

طالب عدد من تنسيقيات منطقة خور الزبير جنوب غرب البصرة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بمعاقبة المسؤولين الأمنيين عن تعذيب صبي متظاهر في العاصمة بغداد.

وأكد المتظاهرون في بيان لهم من خلال مقطع فيديو عن استنكارهم ورفضهم للإجراءات التي وصفوها بالقمعية ضد أحد المتظاهرين.

مطالبين بمعاقبة المتسببين فيما هددوا بالنزول من جديد إلى ساحات التظاهر في حال تسويف مطالبهم ، على حد قولهم في البيان.

وقال أحمد ملا طلال، المتحدث باسم الكاظمي، في بيان، إن "رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة يأمر بالتحقيق فوراً، بحادثة التعامل غير الأخلاقي وغير المهني مع أحد المواطنين، التي انتشرت صورها في مواقع التواصل الاجتماعي.

كذلك، أمر وزير الداخلية عثمان الغانمي، بتشكيل مجلس تحقيقي بحق مجموعة منتسبي حفظ القانون.

وأصدرت وزارة الداخلية، بياناً كشفت فيه ملابسات حادثة "الاعتداء"، مؤكدةً التعرف على هوية مرتكبي الفعل الذي وصفته بـ "الإجرامي"، والمباشرة بإجراءات إلقاء القبض عليهم. فيما أفاد مصدر أمني باعتقال جميع المشتبه بضلوعهم في حادثة الاعتداء .

وتابعت أنه لثبوت وجود تقصير في القيادة والسيطرة من قبل قائد قوات حفظ القانون وجه القائد العام للقوات المسلحة بإحالة القائد إلى الامرة وإعادة النظر بهذا التشكيل الذي من المفترض أنه تم استحداثه لتعزيز سيادة القانون وحفظ الكرامة الإنسانية ومحاربة كل المظاهر غير القانونية وأن يكون مظلة يحتمي تحت ظلها أبناء شعبنا الكريم من خلال اختيار العناصر القادرين على تنفيذ هذه الأهداف، لا أن يكون هو نفسه أداة خرق للقانون والاعتداء على المواطنين بالصورة البشعة التي لا تمت لتاريخ قواتنا الأمنية المشرف بصلة وتسيء لدماء شهدائنا وجرحانا الذين بذلوا دماءهم رخيصة في سبيل أمن واستقرار المواطن العراقي الكريم.

إلى ذلك قالت قيادة قوات حفظ القانون في بيان، أنه سيحال أي متورط أو مسيء إلى المحاكم لينال جزاءه وفق القانون.

يذكر أن فيديو تعذيب الصبي مسجل قبل أكثر من شهر، وهناك من يقول قبل أكثر من 3 أشهر، لكنه سرب إلى وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي أول من أمس. ولم تعرف الجهة التي تعمدت تسريبه أو الدوافع التي تقف خلف ذلك، لكن هناك مَن رأى أنها محاولة لإحراج حكومة مصطفى الكاظمي.





