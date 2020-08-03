بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الإثنين, 03 آب 2020
آخر الأخبار
احمد ملا طلال: قرار رئيس الوزراء بشأن الانتخابات المبكرة لم يكن رد فعل لأي تدافع سياسي غضب شعبي من فيديو تعذيب فتى بالعراق.. ومتظاهرو البصرة يطالبون الكاظمي بمحاسبة المتورطين أربعة سنوات على استعادة سنجار.. وما زالت غير مستقرة لا إدارياً ولا أمنياً خلاطي: الكتل السياسية ماضية باتجاه الدوائر المتعددة تركيا تعلق رحلاتها من وإلى العراق لغاية أيلول النجيفي: الانتخابات القادمة صراع بين المحور الإيراني والرافضين لنفوذه التعليم العالي تحدد الثاني والعشرين من تشرين الاول .. موعدا لتخرج الناجحين من الدور الاول مصرف الرافدين يطلق رواتب موظفي الصحة في بغداد والمحافظات الكمارك تحقق أكثر من 76 مليار دينار خلال الشهر الماضي فائق الشيخ علي : الذي يدعو لمقاطعة الانتخابات ذيل وعميل وجاسوس ايراني
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 03 آب 2020 09:35 ص

أربعة سنوات على استعادة سنجار.. وما زالت غير مستقرة لا إدارياً ولا أمنياً

سنجار

أكد ممثل الإيزيديين في مجلس النواب النائب صائب خدر، ان اكثر من أربعة سنوات مرت على تحرير سنجار ومازالت غير مستقرة لا إدارياً ولا أمنياً.

وقال خدر في بيان، "نستذكر اليوم الذكرى السادسة للإبادة الجماعية الإيزيدية في سنجار والقرى الأيزيدية على أيدي ما يسمى تنظيم داعش الإرهابي والتي ذهب ضحيتها آلاف الشهداء في مجازر جماعية وتم اختطاف وسبي الاف الفتيات والنساء بالإضافة إلى ما أنتجته من افرازات سلبية على المجتمع الايزيدي وجغرافيتهم ومدنهم التي تفتقر لأبسط الخدمات والمرافق الادارية".

 وأضاف أن "اكثر من اربعة سنوات على تحرير سنجار من قبضة تنظيم داعش ولكن مازالت سنجار غير مستقرة لا ادارياً ولا امنياً ولا خدمياً"، مشيرا الى ان "عدم الاستقرار هذا ادى الى عدم استقرار مجتمعي وصعّوبة عودة النازحين وتوفير الخدمات لهم".

وتابع "ستة سنوات ونحن نطالب من كل الجهات بأن يكون هناك حلول على ارض الواقع لوضع الإيزيدية في سنجار للحفاظ على هذا النوع العراقي المميز ولكن دون جدوى لكل مطاليبنا اذ يعتبر قضاء سنجار القضاء العراقي الوحيد الذي يشكوا من ازدواج اداري اثر على معاملات الناس وتوفير الخدمات وبالرغم من اننا طالبنا مراراً بأن تقوم الحكومة وبالتنسيق مع حكومة اقليم كردستان وكذلك الحكومة المحلية بتسمية قائم مقام إيزيدي معتدل ومستقل يدير القضاء ولايكون محسوباً على اي طرف في هذه المرحلة لتمشية امور القضاء الادارية والخدمية لحين اجراء الانتخابات ولكن رغم كل المطالبات مازال هذا الملف لم يحل لأسباب سياسية".

وأكد "اننا طالبنا ايضا بأبعاد سنجار واهلها عن الصراعات المحلية والاقليمية وفرض سلطة القانون والدولة على اراضي سنجار وجعلها منطقة بعيدة عن اي خلافات سياسية محلية او اقليمية وايقاف القصف المتكرر على مناطقنا في سنجار لتمكين الاهالي من العودة لمناطقهم واستقرارهم، ولكن يصر البعض على جعلها عرضه لحاسبات سياسية".

وأشار إلى أن "بقاء الأيزيدية وباقي الاقليات في العراق هو قوة للعراق وان الحفاظ عليهم مسؤولية الحكومة والسلطات كافة لم تبقى جهة حكومية في الدولة ليس لديها علم بمشاكل الأيزيدية في الادارة والامن والخدمات عسى ان يكون لهم برامج للحل وابعاد الإيزيدية عن الهجرة والمعاناة والشعور بالتهميش في بلدهم، وان يكون هناك اتفاقات بين اربيل وبغداد على حلحة مشاكل الايزيديين في مناطقهم بأرادة الايزيديين من اجل ديمومة بقاءهم في العراق".

واختتم خدر بيانه بالقول "الرحمة لجميع شهداء العراق وشهداء الايزيدية اللذين دافعوا عن ارضهم ووطنهم بوجه تنظيم داعش الارهابي مشيرين ايضا الى ضرورة تحقيق العدالة ومحاسبة كل من ارتكب وتسبب بهذه الابادة تجاه الايزيديين وتعويض ذوي الضحايا والمتضررين وان يكون للايزيدية تمثيل عادل في مؤسسات الدولة الحكومية والمحلية وخاصة في المناطق الذين يشكلون فيها اغلبية لتعزيز ثقة الايزيديين بوطنهم وارضهم ودعم الاستقرار في مناطقهم".

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
صبي عراقي عذبته ميليشاي حفظ القانون وسألته عن والدته

غضب شعبي من فيديو تعذيب فتى بالعراق.. ومتظاهرو البصرة يطالبون الكاظمي بمحاسبة المتورطين 03 آب 2020 09:50 ص

الحوثيون وحسن نصر الله واليمن

الدم في اليمن.. دراسة أمريكية تحذر من تحول حوثيي اليمن إلى حزب الله جديد 03 آب 2020 01:50 ص

قاليباف

الفاسد "قاليباف".. رئيس برلمان إيران باع 2000 منزل في طهران بأقل من ثمنها لقادة الحرس الثوري الإرهابي 03 آب 2020 12:03 ص

البطالة في العراق

كشف حساب.. "جناية" الحكومات الشيعية الفاسدة على العراق.. إحباط وبطالة في البلد الغني المنهوب 2-3 02 آب 2020 11:43 م

الفقر في العراق

كشف حساب.. "جناية" الحكومات الشيعية الفاسدة في العراق.. الفقر يتضاعف ويتفشى 1-3 02 آب 2020 11:11 م

حزب الله وحسن نصر الله

الجيوش الإلكترونية.. كيف يدرب الإرهابي حسن نصر الله عناصره على الفوضى 02 آب 2020 09:39 م

العراقيون خرجوا للتغيير وليس اعادة تسكين الطبقة الفاسدة

العراق في القفص الإيراني.. والانتخابات المبكرة محسومة لإرهابيو الفتح والعصائب وأنصار نوري المالكي 02 آب 2020 06:41 م

الكاظمي ومجلس النواب

قوى سياسيّة ترحّب بالانتخابات المبكرة.. واشتعال سباق سياسي غير مسبوق في العراق 02 آب 2020 01:45 م

التعليقات