خلاطي: الكتل السياسية ماضية باتجاه الدوائر المتعددة

أكد النائب عن تحالف عراقيون حسن خلاطي، أن المحافظة الكبيرة ستكون لثلاث دوائر انتخابية والصغير دائرتين.

وقال خلاطي في تصريح متلفز، إن "إرادة إجراء الانتخابات المبكرة موجودة من خلال ترحيب الكتل السياسية لها ".

وأضاف أن "هناك مطالبات بان تكون انتخابات أبكر من الموعد المعلن لرئيس الوزراء وان ارادة شعبية طالبت بإجراء الانتخابات المبكرة".

وأوضح خلاطي، أن " موعد إجراء الانتخابات فيه مرونة كافية ويعطي اريحية للمفوضية باكمال استعداداتها وأن الكتل السياسية ماضية باتجاه الدوائر المتعددة ويبقى شكلها وعددها مختلف بين محافظة واخرى".

وأشار إلى أن "المحافظة الكبيرة تكون 3 دوائر انتخابية والصغير دائرتين الانتخابات من الممكن اجراءها في موعدها المحدد في الشهر السادس".



