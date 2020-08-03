الدم في اليمن.. دراسة أمريكية تحذر من تحول حوثيي اليمن إلى حزب الله جديد

خبراء: تقوية عظام حوثيي اليمن فيه خطر كبير على الأمن القومي العربي



فيما يعد تحذيرا قويًا من تحول حوثيي اليمن إلى ميليشيا حزب الله جديد في صنعاء، تقود الدولة وتستولي عليها. حذرت دراسة أمريكية من تداعيات ترك حوثيي اليمن وطالبت بالعمل على تحجيمهم قبل أن يستفحل خطرهم في اليمن رغم دور الحرب بالوكالة الذي تقوم به نيابة عن إيران. وقدمت مؤسسة راند البحثية الأميركية، سيناريوهات عدة قالت: إنها ستحكم مستقبل العلاقة بين الحوثي وإيران التي تدعم الجماعة منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء عام 2015. وقالت: إنه منذ عام 2015، أخذت إيران في الاستثمار بشكل كبير في حركة الحوثيين، ما جذب الأنظار والتكهنات إلى احتمالية تحول الحوثيين إلى وكيل إقليمي آخر يعمل على حماية وتعزيز المصالح الإيرانية في المنطقة.



وأضافت أن إيران لجأت مرارا إلى بناء علاقاتها على مبدأ "الداعم والوكيل" لتوسيع نفوذها في الشرق الأوسط وإضعاف خصومها مع التقليل من مخاطر الدخول معهم في صراع مباشر. وتكمن أهمية الحوثيين بالنسبة لطهران، في تحقيقها هدفين رئيسين هما: تسهيل وصول إيران إلى البحر الأحمر وتزويد ايران بوسيلة لتهديد السعودية والامن القومي العربي.

وبالنظر في استثمارات إيران في مجال الحرب بالوكالة، وجدت الدراسة تفاوتا ظاهرا في نجاحها في بعض المناطق، كما أنه لا توجد ضمانة للاستثمار الإيراني في تحويل الحوثيين إلى وكيل موثوق به يحقق مصالحها الخاصة.

المرحلة الأولى من نموذج "دخول السوق والاستثمار" التي تستخدمه إيران هي استكشاف الفرص. تم افتتاح سوق الحرب بالوكالة في اليمن على نطاق واسع بعد عام 2011، مع انهيار الحكومة وزيادة الطلب من قبل الحوثيين في التوسع السياسي والعسكري السريع. خلقت السيطرة الوطنية الضعيفة وطرق التهريب القوية ظروفا مواتية لإيران لدفع العتاد إلى اليمن دون مخاطر أو تكلفة عالية. كما زادت جاذبية هذا السوق بالنسبة للإيرانيين نظرا للتوترات الإيرانية السعودية المتزايدة. وعلى الرغم من أن التركيز الإعلامي غالبا ما يكون على الدعم الإيراني للحوثيين، إلا أن إيران نظرت ودرست عددا من الوكلاء في اليمن.



المرحلة الثانية من نموذج دخول السوق والاستثمار، كانت مرحلة العوائق الطبيعية أمام الشراكة الحوثية-الإيرانية، مثل الاختلاف المذهبي بين شيعية الإيرانيين المنتمين للمذهب الإمامي الإثني عشري والحوثيين المنتمين للجارودية من فرقة الزيدية. وقد كانت إيران قبل عام 2014 تستكشف العلاقات مع الشركاء المحتملين الآخرين، مثل الحركة الانفصالية الجنوبية، لتنويع وكلائها في المنطقة. ومع ذلك، أثبت الحوثيون أنهم الخيار الوحيد القابل للتطبيق في اليمن منذ بدء الحرب، وقد تحولت إيران إلى المرحلة النهائية من النموذج المطروح وهي: مرحلة الاستثمار.

وقد اتخذ دعم إيران أشكالا مختلفة، وفق الدراسة، لكن الأهم -على الأرجح- هو تزويد الحوثيين بالأسلحة المتطورة، مثل الصواريخ البالستية، التي أمدت المليشيا بقدرات جديدة. وبهذا اكتسبت الجماعة الحوثية في اليمن القدرة على ضرب الرياض وصارت هاجسا أمنيا يؤرق الحكومة السعودية.

وتعد تكلفة ومخاطر الإمداد المادي منخفضة بالنسبة لإيران طالما أن الحوثيين يمكنهم الحفاظ على علاقات جيدة مع القبائل والجهات الفاعلة على طول خط الإمداد بين اليمن وعمان.

ويبقى السؤال المحوري لهذا البحث هو: ما إذا كان الحوثيون سيوفرون عائدا جيدا على الاستثمار الإيراني في اليمن؟

وتقول مؤسسة راند: لا يعتمد الحوثيون فقط على الدعم الإيراني، فقد أوجدوا مصادر دخل خاصة من خلال فرض ضرائب على الشحنات عبر ميناء مدينة الحديدة وتحصيل الإيجارات وأنشطة التهريب. وتوفر مصادر الدخل المستقلة هذه، بالإضافة إلى الدعم الإيراني، درجة من النفوذ للحوثيين أو على الأقل تسيير إدارة الحكم الذاتي.

وفي المستقبل، من الوارد أن يحتفظ الحوثيون بأرض ولكن المجتمع الدولي يضغط على التحالف وحكومة هادي لتبني اتفاقية تقتضي تقاسم السلطة في حكومة انتقالية جديدة.

وإذا تحقق هذا السيناريو، فإننا نتوقع أن يظل الحوثيون مجموعة عسكرية مسلحة إلى جانب وجودهم كمنظمة سياسية، على غرار حزب الله (في لبنان). وفي مثل هذا السيناريو، سيكون الحوثيون شريكا أكثر جاذبية لإيران، وستسعى طهران لتوسيع استثماراتها في جماعة الحوثي لتحويلها إلى شريك دائم. من المرجح أن تستفيد إيران من حاجة الحوثيين إلى قدرات عسكرية كبيرة ودعم مالي لتعزيز نفوذها السياسي والاستفادة من هذه الاحتياجات لرعاية اعتماد الجماعة على الدعم الإيراني والمطلوب استبعادهم من السلطة.

في نفس السياق، أعلن المسؤول الإعلامي لنقابة المعلمين اليمنيين، يحيى اليناعي، أن ميليشيات الحوثي أجرت مؤخراً تعديلات إضافية على المناهج الدراسية للعام التعليمي الجديد.

وقال اليناعي إن ميليشيات الحوثي تعمل منذ عام 2016 بإصرار لجعل المناهج الدراسية في اليمن أساساً لتشكيل هوية الجيل القادم من اليمنيين في مناطق سيطرتها.

كما أضاف أن هذه التعديلات تخدم إيران التي تسعى لترسيخ وجودها في اليمن عبر التعليم، كما فعلت في لبنان وتفعل حالياً في سوريا. ولفت اليناعي إلى مذكرة الاتفاق الموقعة بين وزارتي التربية والتعليم في سوريا وإيران يوم 23 يناير الماضي، والتي قضت بإشراف إيران على تعديل المناهج الدراسية السورية وطباعتها في طهران، بالإضافة إلى نقل طهران تجاربها في مجالات التخطيط التربوي والمعدات التعليمية والكتب المدرسية والمحتوى التعليمي.

إلى ذلك حذر من خطورة تعديل المناهج الدراسية وتوظيف محتواها العلمي على مستقبل اليمنيين ككل.

يذكر أن نقابة المعلمين اليمنيين كانت قد حذرت العام الماضي من مواصلة ميليشيات الحوثي تجريف القطاع التعليمي بشكل يعمل على تحويل المدارس إلى محاضن وحسينيات إيرانية تعلم الطائفية وتعبئ الصغار لتحشدهم لجبهات القتال.

ومع الدعم الإيراني المتواصل لميليشيا الحوثي، فإن جبهة اليمن تكاد تتحول إلى أخطر جبهة عربية على الأمن القومي العربي، ولابد من اصطفاف أكبر للقضاء على شوكة الحوثي تمامًا وشجرة تطلعه ليكون ميليشيا حزب الله جديدة.

أ.ي